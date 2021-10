Olbia: Campionati del Mondo Juniores. Azzurri con il pensiero alla gara a squadre

La quarta giornata dei campionati del mondo juniores a Olbia è stata avara di

sorrisi per la squadra azzurra, arrivata con due atleti agli ottavi di finale senza

riuscire però ad andare più in là.

Agli ottavi è arrivata Carolina Mengucci che nei 78 kg ha vinto sulla mongola

Khuslen Otgonbayar prima di essere fermata dalla francese Liz Ngelebeya. Ed è

arrivata agli ottavi anche Asya Tavano nei +78 kg in virtù di un sorteggio

privilegiato dal ruolo di testa di serie, poi si è fermata di fronte all’ucraina Ruslana

Bulavina.

Subito eliminati purtroppo Jean Carletti nei 100 kg con il canadese Ian Ryder,

Lorenzo Turini nei +100 kg con il finlandese Karl Priilinn Turk, Lorenzo Rossi nei

+100 kg con il serbo Igor Vracar ed Erica Simonetti nei +78 kg con l’uzbeca

Fotima Kuramboeva.

“Oggi non è andata come auspicavamo e come sarebbe potuta andare -ha detto

Corrado Bongiorno- si sono create situazioni complicate che non abbiamo saputo

risolvere in tempo reale, ma questo è un elemento che fa parte del gioco.

Crediamo in questi ragazzi, anzi avremmo bisogno di poterci lavorare assieme più

dei tre giorni in cui li vediamo prima delle gare. In ogni caso adesso dobbiamo

pensare a domani, c’è la gara a squadre ed è un appuntamento importante cui

teniamo molto ed anche se rimaniamo consapevoli delle difficoltà siamo certi che

daremo il massimo”.

Il tabellone della gara a squadre ha posto il Kazakistan di fronte alla squadra azzurra mista al primo turno e, per quanto incerto e difficile, è un incontro che porta ai quarti con

la prospettiva di accedere così al final-block.

La cerimonia delle premiazioni ha riservato un angolo speciale per il sindaco di Olbia Settimo Settimo Nizzi e per il presidente IJF Marius Vizer, mentre la categoria dei 78 kg è stata effettuata dall’olimpionico Elio Verde.

Così come per la premiazione dei 73 kg di giovedì scorso, ad effettuarla sono stati Maria Centracchio e l’ospite d’onore Franco Capelletti.

Risultati 4ª giornata:

-78: 1. Anna Monta Olek (Ger), 2. Yael Van Heemst (Ned), 3. Raffaela Igl (Ger) e

Eliza Ramos (Bra)

+78: 1. Coralie Haime (Fra), 2. Marit Kamps (Ned), 3. Hilal Ozturk (Tur) e Lea

Fontaine (Fra)

-100: 1. Ilia Sulamanidze (Geo), 2. Sukhrob Rajabov (Uzb), 3. Matvey Kanikovskiy

(Rus) e Utkirbek Turoboyev (Uzb)

+100: 1. Saba Inaneishvili (Geo), 2. Richard Sipocz (Hun), 3. Irakli Demetrashvili

(Geo) e Yvo Witassek (Ger)

