Nurallao. Deferimento per guida in stato di ebbrezza a responsabile di incidente stradale

Aveva perso il controllo del veicolo nell’abitato di Nurallao andando ad impattare violentemente sul marciapiede senza però coinvolgere altri mezzi e persone.

Nel ricostruire la dinamica del sinistro, durante i previsti rilievi, i Carabinieri della Stazione di Nurallao, subito giunti sul posto con il personale dell’aliquota radiomobile del NORM, hanno accertato che la donna, una 50enne originaria di Carbonia, si era messa alla guida nonostante un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge.

E’ stata pertanto deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari per guida in stato di ebbrezza. I militari hanno, inoltre, proceduto nei suoi confronti anche al ritiro della patente di guida per la successiva trasmissione alla Prefettura.