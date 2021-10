Nuovo brano degli Woda Woda con il ricavato destinato al Gaslini di Genova

Ritorna la rock band Woda Woda, con il brano Divano Giallo, disponibile in streaming e digital download.

Il brano nasce dalla poesia di Lucrezia, una bimba che purtroppo non c’è più ed il ricavato della vendita sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico Istituto Giannina Gaslini di Genova, per migliorare le cure e mandare ai bimbi ricoverati il messaggio di speranza che aveva scritto Lucrezia: non arrendetevi piccoli.

Il brano è un pop/rock acustico, che riporta alla mente le migliori band italiane, è accompagnato da un videoclip diretto da Gaetano Palmieri di Reborn Digital, prodotto da Tilt Music Production e distribuito da Sony/The Orchard.

Per donazioni destinate all’Ospedale Pediatrico Istituto Giannina Gaslini di Genova si può inviare la propria offerta mediante bonifico sull’Iban

IT43Y0617501583000000463290

intestato all’Istituto Giannina Gaslini con la Causale:

Donazione Accoglienza e umanizzazione delle cure – “Divano Giallo Woda Woda”

Biografia

Gli Woda Woda sono una Rock band Alessandrina, già finalista a Sanremo Rock del 2018 ed i precedenti singoli hanno quasi raggiunto i 500mila streams su Spotify!

Al momento sono in preparazione dei nuovi progetti che verranno distribuiti tra la seconda metà del 2021 ed il 2022.

Official VEVO Video: https://youtube.com/watch?v=yivVhhJqHeY

Ascolta e Download anche su: https://orcd.co/wodawoda_divanogiallo