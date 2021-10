No Green pass, 5mila in corteo a Milano: scontri davanti alla Centrale. Fermate 4 persone

No Green pass.La manifestazione si è conclusa in piazza Duomo. Momenti di tensione e traffico paralizzato per ore.

Si è disperso intorno alle 21.30 il corteo contro il green pass a Milano dopo ore di protesta in varie zone della città. In centro sono ancora schierate le forze dell’ordine, all’ingresso della Galleria Vittorio Emanuele II e agli accessi in piazza.

Qualche irriducibile mostra ancora striscioni e cartelli, alcuni hanno sulle spalle o negli zaini bandiere tricolore sventolate lungo il corteo. I manifestanti, circa 5mila, come ogni sabato da diverse settimane si sono dati appuntamento in piazza Fontana dove questo pomeriggio era presente anche il leader di Italexit ed ex candidato sindaco di Milano, Gianluigi Paragone.

Da lì hanno percorso le vie del centro fino a piazza San Babila e poi lungo corso Venezia fino a Corso Buenos Aires, paralizzando il traffico e i mezzi pubblici. Le forze dell’ordine in assetto antisommossa hanno fatto una carica di alleggerimento contro la testa del corteo che, dopo aver raggiunto la Stazione Centrale, minacciavano di bloccare il traffico ferroviario.

Il corteo ha proseguito verso piazza della Repubblica, poi di nuovo verso San Babila e piazza Duomo, dove la protesta si è conclusa.

