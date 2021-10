Nicolò Renna campione europeo under 21 della nuova classe olimpica iQFoil

L'atleta del Circolo Surf Torbole Nicolò Renna si è laureato a Marsiglia, dopo 13 prove disputate in condizioni di vento vario, leggero nei primi giorni e più forte con onda in chiusura di Campionato, Campione Europeo under 21 della nuova classe olimpica per Parigi 2024 iQFoil.

L’atleta del Circolo Surf Torbole Nicolò Renna si è laureato a Marsiglia, dopo 13 prove disputate in condizioni di vento vario, leggero nei primi giorni e più forte con onda in chiusura di Campionato, Campione Europeo under 21 della nuova classe olimpica per Parigi 2024 iQFoil. Nicolò, 14° assoluto, è stato penalizzato da due partenze anticipate nelle fasi di qualifica, che gli hanno compromesso parte del Campionato, soprattutto in riferimento alla classifica generale.

Rimane comunque un ottimo test, dato che è anche arrivato primo degli italiani e ha realizzato parziali di assoluto livello, come tre primi posti assoluti. L’atleta del Circolo Surf Torbole allenato da Dario Pasta (in questi giorni impegnato al Mondiale Techno 293 organizzato proprio a Torbole con diversi suoi atleti in zona podio), appena tornerà a casa inizierà la programmazione invernale in vista della stagione prossima: la strada per Parigi 2024 è entrata nel vivo e gli appuntamenti pre-olimpici incalzeranno dalla Primavera 2022.