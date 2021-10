Narcao, tentato furto alla lavanderia automatica

Stanotte a Narcao i carabinieri della Stazione locale sono intervenuti in Piazza Marconi presso una lavanderia automatica di proprietà di una ventisettenne imprenditrice del luogo.

I militari, dopo aver notato un soggetto che alla vista dell’automezzo di servizio si era dato precipitosamente alla fuga, sono intervenuti nelle adiacenze del locale dov’è stata rintracciata una seconda persona, identificata in una 31enne con precedenti denunce a carico, originaria di Carbonia.

Hanno trovato una donna con due martelli e un piede di porco. Nel successivo sopralluogo all’interno della lavanderia hanno rinvenuto un’asta di ferro lunga 133 cm, un cric per autovettura e diversi arnesi atti allo scasso.

In relazione a tali circostanze la donna è stata denunciata per tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose, in concorso con un uomo allo stato sconosciuto.

Verranno eseguiti ulteriori accertamenti allo scopo di ricostruire l’identità del fuggitivo. Gli utensili rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro e verranno custoditi in un idoneo locale della caserma di Narcao, fino al deposito presso l’ufficio corpi di reato della Procura della Repubblica di Cagliari.