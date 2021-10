Museo Online Giappone Sardegna

È con vero piacere che si comunica che il circolo di Tokio “Isola”, che fa parte del nostro laboratorio, il 19 ottobre 2021 alle 11:30 ora italiana dalle aule dell’università Kogakuhin di Tokyo presenterà il progetto di promozione della cultura sarda in Giappone.

La Sardegna è una delle destinazioni turistiche più esclusive d’Europa, ma fino ad ora ci sono state poche opportunità di presentare l’isola nel suo insieme al pubblico giapponese.

In apertura del progetto del museo online, sarà tenuto un keynote speech ibrido online/offline.

L’evento si terrà presso l’Urban Tech Hall al 3° piano della Kogakuin University come principale sede in presenza, collegata alla Sardegna via internet.

La conferenza sarà trasmessa online sul webinar di zoom in live streaming per coloro che hanno fatto domanda in anticipo. Il video registrato del simposio sarà distribuito sul museo online in un secondo momento.

Per chi volesse collegarsi sulla piattaforma zoom.us, può farlo recandosi alla pagina https://isolagiappone.com/museo-online-giappone-sardegna/ e compilare il form di adesione