Murtas a Piga: Dialogo con Pd solo a una condizione: l’apparentamento tecnico e simbolo Pd sulla scheda

‘Siamo disponibili a discutere con Piga sulla base di un reciproco riconoscimento di dignità e ruolo del nostro partito. No ad accordi informali o generiche indicazioni di voto da parte di nessuno ma un accordo chiaro con il simbolo del Pd sulla scheda. La soluzione perché le forze di centrosinistra e civiche vincano queste elezioni è semplice e si costruisce con un apparentamento tecnico che segni discontinuità con il recente passato”. Lo dichiara la segretaria cittadina del Pd di Capoterra (Cagliari), Isabella Murtas, in merito alle alleanze in vista del ballottaggio.