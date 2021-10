Ministri Volontari fanno prevenzione per vie di Cagliari

Lotta alla pandemia: i Ministri Volontari fanno prevenzione per le vie di Cagliari



Proseguono le attività dei Ministri Volontari di Scientology volte a fare in modo che i cittadini abbiano più comprensione di che cosa siano virus e batteri: nel pomeriggio di martedì 5 ottobre, con una distribuzione di materiali avvenuta nella zona di via Scano a Cagliari sono state informate decine e decine di persone.

L’ennesima attività dei volontari fa seguito alle iniziative che hanno permesso a migliaia di cagliaritani di avere delle informazioni in più in merito a virus e batteri. E’ un dato di fatto che se si conosce un determinato soggetto sia più facile assumere le misure corrette atte a non subire effetti negativi dallo stesso.

Virus e batteri non sono la novità del 2020 che ha sorpreso l’umanità, di certo lo è stato la maniera con cui possono diffondersi se non si tiene conto di come avvenga il contagio.

Nel distribuire i materiali informativi i volontari inoltre riscontrano volontà da parte dei commercianti di aderire a quest’iniziativa: siamo stanchi di avere paura delle chiusure più che del fatto di ammalarci – ha detto un commerciante al quale sono stati portati i materiali informativi – se le persone non sanno come difendersi da virus e batteri ci ritroveremo sempre con contagi che aumentano e diminuiscono senza un motivo apparente”.

Di fatto, pubblicare solo i numeri legati alla pandemia crea solo due effetti: paura nel momento in cui aumentano i contagi, abbassamento della guardia quando questi calano. Entrambi ovviamente scatenano atteggiamenti che di fatto non sono d’aiuto nel contrastare la diffusione di virus e batteri.

Così i ministri volontari si adoperano affinché l’informazione possa essere un primo passo per arginare la pandemia, d’altra parte, come disse L. Ron Hubbard: “Un oncia di prevenzione vale una tonnellata di cure”.