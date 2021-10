Milano. La corsa-camminata non competitiva di 5 e 10 km dedicata alle donne

Humanitas Partner.STRAWOMAN® – Per l’11° anno consecutivo domenica 24 ottobre si è tenuta a Milano StraWoman®, la corsa-camminata dedicata alle donne, e non solo, che ha coinvolto migliaia di runners.

Nata nel 2011, StraWoman® è oggi il più grande tour itinerante “al femminile” di tutta Italia che promuove una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e del “NO alla violenza sulle donne”.

Il ritrovo per la StraWoman® era fissato alle 9.00 presso lo Strawoman Village in Piazza del Cannone nel Parco Sempione.

Misurata la temperatura all’ingresso, igienizzate le mani e indossata la mascherina si poteva accedere all’area adibita al riscaldamento e intrattenimento a cura di Ivanix, vocalist e speaker di Radio Viva FM, la radio ufficiale dell’evento.

Alle ore 10.00 c’è stata la partenza e un fiume di maglie rosa ha colorato Parco Sempione.

Due i percorsi previsti 5 e 10 km entrambi fatti a ritmo libero e aperti a tutti: donne, uomini e bambini.

All’arrivo, sempre in Piazza del Cannone, era previsto un rinfresco finale e la consegna della medaglia di partecipazione, che si sono realizzati nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

StraWoman® è da sempre in primo piano per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne. Quest’anno ha deciso di riportare all’attenzione la storia di Chiara Insidioso Monda, una delle tante vittime di violenza. L’obiettivo è di raccontare la storia di Chiara, una vittima italiana scampata ad un femminicidio, e di come è la sua vita oggi. STRAWOMAN® ha corso per Chiara e per tutte le vittime di violenza!

ORGANIZZAZIONE TECNICA – L’organizzazione tecnica è di Italia Runners, società sportiva dilettantistica nata con lo scopo di sostenere le attività dell’atletica leggera, promuovendo in particolare la disciplina del running, anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni a scopo ludico-aggregativo.

CONCEPT E COMUNICAZIONE – StraWoman® è un concept di Eventi WOW, agenzia di organizzazione eventi e comunicazione, ideatrice di innovativi e amati format personalizzati legati agli eventi sportivi e d’intrattenimento. Tra gli altri eventi tematici di grande successo che coinvolgono sia atleti professionisti che amatori si evidenziano: Babbo Running®, Fluo Run®, Strasingle®, Derby Run®, 31 Run e Dog Fun Run.