Matteo Renzi in Sardegna con due tappe per la presentazione del suo libro “Controcorrente”

Matteo Renzi, segretario di Italia Viva ha confermato la sua presenza, già annunciata nei giorni scorsi per due presentazioni del proprio libro Controcorrente a Nuoro e Cagliari durante il prossimo fine settimana.

All’incontro di Nuoro, previsto per il 23/10/2021 ale ore: 17:30 nella Sala convegni Camera di Commercio in via Papandrea 8, Renzi sarà presentato al pubblico dal Senatore nuorese Giuseppe Luigi Cucca e intervistato da Paolo Mastino della RAI.

All’incontro di Cagliari, il 24/10/2021 alle ore: 17:00 al Cagliari Caesar’s Hotel di Via Darwin 2, Renzi sarà presentato dall’On. Franco Stara e intervistato da Barbara Romano, giornalista del TG2.

advertisement

Per entrambi gli eventi sono già numerose le prenotazioni.

Il numero di spettatori è legato alla capienza del luogo, alle prescrizioni anti-Covid e alle direttive di pubblica sicurezza.

«Siamo lieti che Renzi abbia accolto la proposta di aggiungere una tappa all’unica inizialmente prevista. I simpatizzanti e coordinatori sardi lo aspettano» Queste le parole di Gianfranco Soletta, coordinatore regionale e sindaco di Thiesi che lo accoglierà con i colleghi all’arrivo in Barbagia.