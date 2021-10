MarmoMac 2021, Marchetti Tech protagonista insieme a Confindustria Marmomacchine.

Durante l’ultima edizione di MarmoMac particolarmente interessante il tavolo di confronto sul futuro del mercato lapideo portato avanti allo stand di Confindustria Marmomacchine a cui ha partecipato anche la Marchetti Tech.

Marchetti Tech fà parte delle 150 mila imprese associate a Confindustria Marmomacchine e allo stand del MarmoMac 2021 non poteva assolutamente mancare la partecipazione della storica azienda. Confindustria Marmomacchine con sede a Milano rappresenta egregiamente le migliori aziende del lapideo che operano in Italia, l’associazione favorisce lo sviluppo e la crescita delle imprese assistendole in un percorso di crescita comune soprattutto nella rappresentanza all’estero favorendone l’Internazionalizzazione.

Marchetti da sempre ha trovato casa all’interno dell’associazione partecipando attivamente alle attività promosse e non poteva esimersi dal tavolo di confronto per il settore avviato durante il MarmoMac: “Oggi è stato un momento felice – essere nello stand di Confindustria Marmomacchine per ringraziare tutto lo staff che durante il COVID hanno assistito le aziende – da adesso si pensa al futuro ed insieme a Confindustria Marmomacchine si parte per affrontare i mercati esteri – un grazie al Presidente in carica Marco De Angelis ed il Presidente onorario Flavio Marabelli e tutto il consiglio direttivo che ha sempre lavorato per il bene di tutti gli associati” ha dichiarato la Chief Innovation Officer della Marchetti Tech Arianna Marchetti che fa parte del consiglio direttivo di Confindustria Marmomacchine.



Il CEO della Marchetti Tech Joseph Anthony Miceli ha dichiarato: “Essere al MarmoMac ha un significato importante, farlo insieme a Confindustria Marmomacchine è la conferma di una scelta decisa e di lungo termine. Affrontare i mercati con serietà condividendo con un piano programmatico di marketing che abbia la giusta rappresentazione in tanti mercati per essere sempre ambasciatori del made in Italy, insieme all’associazione possiamo aprire dei tavoli di lavoro per creare delle opportunità importanti per le nostre aziende”.