Margherita Hack: la graphic novel al festival Éntula

ÉNTULA IL FESTIVAL LETTERARIO DIFFUSO CON LA SARDEGNA IX EDIZIONE

Roberta Balestrucci Fancellu presenta il graphic novel Margherita Hack. In bicicletta tra le stelle. Lunedì 25 ottobre, Valledoria, San Pietro a mare, ore 11.30.

Tappa a Valledoria per il festival Éntula. Lunedì, 25 ottobre, la scrittrice Roberta Balestrucci Fancellu presenta nel Comune gallurese il suo graphic novel Margherita Hack. In bicicletta tra le stelle (edizioni Becco Giallo). Appuntamento alle 11.30 a San Pietro a mare, nell’area pedonale del lungomare.

Il libro

Mescolando racconto biografico e divulgazione scientifica con ironia e inventiva, Margherita Hack. In bicicletta tra le stelle è un viaggio sorprendente attraverso la vita e le passioni di una donna straordinaria. Una parabola senza tempo che ci rammenta l’eredità lasciataci in dono dalla astrofisica, accademica, divulgatrice scientifica fiorentina.

La narrazione si dipana durante un lungo viaggio in bicicletta: Margherita Hack racconta al marito Aldo la sua infinita passione per la fisica e l’astronomia. Ricavando continue similitudini dal mondo della bicicletta, Margherita passa in rassegna, spiegandoli, alcuni dei più grandi quesiti della s

cienza moderna: la teoria della relatività di Einstein, i viaggi nel tempo, l’esistenza di forme di vita extraterrestri, la nascita e la morte di una stella.

Gli altri appuntamenti

Dopo l’incontro con Roberta Balestrucci Fancellu, il festival letterario diffuso per la Sardegna prosegue con uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica applicata al business: Paolo Borzacchiello, con il libro Basta dirlo (Mondadori), un saggio nel quale sono spiegate le espressioni che ci ostacolano nell’ottenere i risultati desiderati e quelle, invece, che sono armi potentissime in grado di garantirci autorevolezza in ogni contesto. Due gli appuntamenti: il 2 novembre a Sassari, alla Camera di Commercio alle 18, con il Segretario generale della Camera di Commercio di Sassari Pietro Esposito, e il 3 novembre a Cagliari, in collaborazione con DoWoow, all’Auditorium Tiscali alle 17, in conversazione con il giornalista Giuseppe Deiana. Ingresso con green pass e prenotazione su eventbrite: per Sassari https://borzacchiello_sassari.eventbrite.it e per Cagliari https://borzacchiello_cagliari.eventbrite.it.

L’accesso agli eventi è possibile previa verifica del Green Pass, come previsto dalle nuove norme di contenimento del COVID19.

Éntula

È il festival letterario inclusivo per antonomasia: dal 2013 propone libri e autori appartenenti a qualsiasi genere letterario, in arrivo da qualsiasi parte del mondo in qualsiasi centro della Sardegna disposto ad ospitarli.

Nello stesso cartellone appaiono scrittori, biblioteche, librerie, associazioni, scuole, strutture pubbliche e private in armoniosa collaborazione, con l’unico ambizioso obiettivo di far diventare il consumo culturale da evento a consuetudine irrinunciabile.

Éntula – festival letterario diffuso con la Sardegna è realizzato col contributo di Regione Autonoma della Sardegna – assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Fondazione Sardegna.