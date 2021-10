Marchetti Tech annuncia i successi di Grafy Tech all’Auto e moto D’epoca di Padova

Grande interesse nella più grande fiera europea per le auto d’epoca per le vernici al graphene prodotte da Marchetti Tech che ha chiuso importanti accordi commerciali. Un successo incredibile quello di Auto e Moto D’Epoca a Padova, la più importante fiera dedicate alle vetture storiche tornata quest’anno in presenza. 4 giorni, 115.000 mq, 1600 espositori, 4 mostre e più di 5.000 macchine. Numeri da capogiro anche per i visitatori che hanno affollato gli 11 padiglioni della fiera con interesse e curiosità. Tante le presenze internazionali, sia di pubblico, che espositori. Oltre 800 i giornalisti accreditati con un ritorno delle presenze da tutto il mondo con espositori da ben 23 paesi. Grande interesse per la Marchetti Tech, che ha presentato la linea Grafy Tech dedicata tra le altre proprio al restauro di auto d’epoca. Antonella Pietrelli la Sales Manager della Marchetti Tech ha dichiarato: “Grafy-Tech, la nostra vernice al Graphene, ha avuto dei grandi risultati in termini di vendite abbiamo firmato delle lettere di intenti per aumentare la rete vendita con distributori in vari paesi europei. Siamo soddisfatti per la velocità con cui si sta diffondendo la tecnologia di Grafy-Tech”. Durante la kermesse di Padova lo stand della Marchetti Tech è stato preso d’assalto soprattutto per la presenza speciale del pilota Franco De Paoli, più volte campione che ha presentato il suo libro autografando le copie per i numerosi appassionati. Presso lo stand è stata esposta l’auto con cui ha guidato nel deserto della Dakar che è stata magistralmente restaurata grazie alle vernici realizzate dai laboratori della Marchetti Tech. advertisement “Vedere il pilota Franco De Paoli e la sua auto dentro il nostro stand è stato emozionante. Siamo orgogliosi di aver partecipato a questo progetto, vedere che le nostre vernici che consegnano alla storia un’auto che ha fatto sognare migliaia di tifosi è stata una grande soddisfazione” cosi ha dichiarato il CEO Joseph Anthony Miceli, mentre Arianna Marchetti responsabile all’innovazione ha dichiarato: “Siamo soddisfatti per la riuscita della fiera, il merito va alla squadra e ai tanti ospiti. Un grazie speciale va alla presenza di Officina Classica che ha dato un grande contributo per guidare ed assistere i tanti appassionati che cercavano risposta alle loro domande. Il mondo delle auto Classiche ha bisogno di persone che sono guidate dalla passione sincera e super partners che possono guidare coloro che hanno un’auto classica in questo fantastico mondo. Officina Classica ha tutti i requisiti per garantire una casa a tutti coloro che cercano un’identità diversa – un modo alternativo alla vita associativa un luogo dove ci si ritrova per condividere passione e valori.” Durante la Fiera di Padova Marchetti Tech ha avuto modo di incontrare tanti collezionisti fondi di investimento per definire i tanti progetti comuni tra questi progetti ci sono anche delle borse di studio per formare personale altamente specializzato nel restauro di queste fantastiche auto che hanno fatto la storia del Made in Italy.