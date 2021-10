Manuel Cossu in concerto al teatro di Selargius

Venerdi’ 5 novembre al teatro Si ‘e Boi l’associazione Los Quinchos presenta:

Manuel Cossu in concerto

Dopo quasi due anni possiamo tornare a teatro e l’Associazione Los Quinchos Cagliari, emozionata ed entusiasta, presenta il concerto di Manuel Cossu al Teatro Si ‘E Boi di Selargius.

L’opening sarà affidato al gruppo Two Intersecting Planes mentre i The Roomors saranno ospiti speciali.

Il cantautore cagliaritano suonerà i brani del suo primo disco, Noa, dedicato alla figlia e scritto e arrangiato durante il recente periodo di lockdown.

Otto composizioni originali per Noa che è prodotto ed arrangiato da Massimo Satta, con la partecipazione di Fabio Tullio ai sassofoni, Fabrizio Foggia al piano e tastiere, Fabio Useli al basso e Salvatore Mennella alla batteria.

E ancora Francesca Loche, Alice Madeddu e Valentina Lodi Rizzini ai cori, Federico Valenti alla chitarra, Giorgio del Rio alla batteria, e poi il The Roomors Vocal Ensemble e il Coro polifonico Musica Viva diretto da Maria Paola Nonne.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Los Quinchos, che da 30 anni si impegna a sostenere ed accompagnare i bambini e le bambine di strada del Nicaragua verso un futuro migliore.

L’obiettivo dell’Associazione è affiancare i bambini e le bambine in un percorso di sostegno psico-pedagogico, offrendogli affetto, istruzione e accompagnandoli verso il recupero dell’autostima. Lo facciamo attraverso l’acquisizione di abilità in diverse attività come le arti circensi, il calcio, la musica e la danza, i laboratori di amache, di falegnameria, di ceramica, di sartoria.

Venerdì 5 Novembre al Teatro Si’ e’ Boi – Selargius (CA) alle ore 21.00

Green Pass obbligatorio come previsto dalla normativa vigente.

Il costo del biglietto di ingresso è di 10 €, il Teatro ha una capienza di posti limitata ed è possibile effettuare il “pre-ordine” del biglietto inviando un WhatsApp al 3284834861 o una mail a manuelechos@gmail.com