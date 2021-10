Mandas: sequestrata – di nuovo- l’auto per guida senza patente

Ieri a Mandas i carabinieri della locale Stazione hanno deferito un 54enne del luogo, disoccupato con precedenti denunce a carico, per guida senza patente, assicurazione scaduta, e per circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo.

L’uomo è stato fermato ad un posto di controllo dell’Arma nel pomeriggio di ieri mentre era alla guida di una Fiat Punto a lui intestata, sprovvisto di patente di guida poiché revocata con provvedimento del Prefetto di Cagliari del 28 marzo 2012.

Il denunciato risulta già sanzionato per analoga violazione il 9 settembre 2020 e il 15 maggio 2021: l’autovettura è già stata oggetto di sequestro amministrativo il 15 maggio 2021 e in quella circostanza l’autovettura gli venne affidata in custodia giudiziale col vincolo di non utilizzarla.

L’auto è stata sequestrata ancora una volta e affidata in deposito giudiziale questa volta a una ditta convenzionata. Se vorrà condurre ancora un’auto senza patente, l’uomo ne dovrà recuperare in qualche modo un’altra.