“Luras Progetto Futuro” di Mauro Azzena

“Siamo ormai giunti alla conclusione di questa campagna elettorale, una campagna elettorale che abbiamo vissuto da cima a fondo sempre con il rispetto dell’avversario e il sorriso sulle labbra, senza scadere mai in futili e sterili polemiche o attacchi prettamente personali, ambendo a condurre una campagna elettorale “pulita”, trascorsa sempre a stretto contatto con i nostri concittadini, come fatto durante tutti gli altri giorni dell’anno…

Siamo scesi in campo con la passione e la voglia di portare avanti nuovi progetti, con tutto quel sano entusiasmo che contraddistingue i giovani. Entusiasmo ma non stoltezza. Abbiamo, infatti, dato mostra di esser dotati di quella pacatezza e consapevolezza che contraddistingue la maturità, la consapevolezza di chi non ambisce a far futili promesse ma a garantire interventi seri e realizzabili.

In fin dei conti provenire da ben 10 anni di amministrazione del paese, di cui gli ultimi 5 nella veste di vicesindaco, mi ha dato modo di maturare consapevolezze e capacità che avranno un peso fondamentale nell’immediato futuro. In questi anni tanto si è fatto, tanto abbiamo lavorato mossi da un unico obiettivo: il bene del paese e della sua comunità.

Oggi mi ripresento in un modo differente, mi ripresento alla gente che sento “mia” per chiedere quella fiducia che credo di non aver mai tradito in questi anni, lo faccio con lo spirito di chi vuole fare sempre di più e ha schierato al suo fianco un gruppo di persone che sappiano unire e inglobare tutte le professionalità in grado di incidere positivamente nella vita del territorio.

Ognuno di loro può fare la differenza, ognuno di loro ha conoscenze e spirito di iniziativa che ci consentiranno di lavorare in ogni comparto e ogni settore con progetti sempre nuovi e innovativi.

Un gruppo scevro dalle dinamiche di partito ma accomunato sotto un’unica bandiera: quella del proprio paese! Perché essere una lista civica ci ha consentito di ritrovarci lontani da dinamiche più prettamente nazionali, ma che ben poco hanno a che fare con la nostra realtà.

Le potenzialità del territorio non mancano, la nostra buona volontà nemmeno, serve solo la vostra fiducia!”

Così Mauro Azzena candidato alla carica di sindaco nella lista civica “LURAS PROGETTO FUTURO”