Lunamatrona, più verde col nuovo ecocentro

Lunamatrona ancora più “verde” col nuovo ecocentro. Rifiuti conferiti tre volte la settimana: martedì, giovedì e sabato

E’ pronto il nono ecocentro, gestito dall’Unione di comuni “Marmilla”.

Martedì prossimo, 26 ottobre, al via il servizio anche a Lunamatrona.

Nel nuovo ecocentro, che si trova nella zona artigianale del paese, potranno conferire diverse tipologie di rifiuti le utenze domestiche e non domestiche residenti nei 18 paesi dell’Unione Marmilla. Porte aperte tre giorni la settimana: il martedì dalle 7 alle 13,30, il giovedì dalle 12 alle 18,30 e il sabato dalle 7 alle 14.

<L’obiettivo del nostro ente rimane sempre migliorare e potenziare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, anche grazie alla collaborazione dei cittadini>, ha esordito il presidente dell’Unione “Marmilla” Marco Pisanu, <l’apertura dei nuovi ecocentri si inserisce in questo percorso>.

L’ECOCENTRO Il nuovo ecocentro di Lunamatrona è stato realizzato nell’area del piano insediamenti produttivi. Nella struttura potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto: imballaggi in vetro, carta e cartone, imballaggi in materiali misti, rifiuti biodegradabili da sfalci e potature, ingombranti, abbigliamento, olio vegetali e olii di frittura, rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione derivanti da utenze domestiche e per piccole quantità, diverse tipologie di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dei raggruppamenti R3, R4 e R5.

<Sono autorizzati a conferire rifiuti all’ecocentro di Lunamatrona solo i cittadini residenti o domiciliati nei comuni dell’Unione Marmilla, purché risultino in regola con il pagamento della tassa dei rifiuti>, ha spiegato l’ingegner Valerio Porcu, responsabile del servizio ambiente dell’Unione, <ma anche le utenze non domestiche, limitatamente ai rifiuti di tipo urbano prodotti nei comuni dell’Unione e anche in questo caso, purché in regola con il pagamento della Tarsu>.

A LUNAMATRONA Anche il Comune di 1650 abitanti, il secondo per numero di residenti nel territorio dell’Unione Marmilla dopo Villamar, ha contribuito al raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata dell’81 per cento nei 18 paesi dell’Unione Marmilla.

Sempre nel 2020 a Lunamatrona sono state 646 le tonnellate di rifiuti prodotte dai cittadini. Fra le tipologie di rifiuti più prodotti 279 di organico, 101 tonnellate di secco indifferenziato, 82 di carta, 72 di plastica e 61 di vetro, 29 di terre di spazzamento. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti in paese è gestito dalla ditta Cosir.

IL SINDACO <L’apertura dell’ecocentro rappresenta per il nostro paese un servizio importante e atteso, che si affianca al servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, migliorandolo>, ha spiegato il sindaco di Lunamatrona Italo Carrucciu, <la nuova struttura consentirà uno smaltimento molto rapido, semplice e snello di tutti quei rifiuti, che non rientrano nel normale conferimento e che i cittadini avrebbero difficoltà ad eliminare.

Inoltre il nuovo ecocentro contribuirà alla salvaguardia dell’ambiente eliminando, si spera in maniera definitiva, tutti quei rifiuti, che ancora molte persone, purtroppo e incivilmente abbandonano sul ciglio delle strade o in aperta campagna>.

L’UNIONE <E’ la forza della gestione associata dei servizi>, ha concluso il presidente dell’Unione Pisanu, <ma non ci fermiamo. Vogliamo migliorare il servizio di raccolta differenziata in tutti e diciotto i comuni della nostra Unione, attivando anche nuove campagne di sensibilizzazione nel territorio e incontri con le popolazioni>.