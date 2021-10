Anni Luce, Stefano Fucili omaggia Dalla

Il cantante e autore Stefano Fucili omaggia il suo maestro Lucio Dalla, reinterpretando, in una intensa versione piano e voce, la canzone Anni Luce che scrissero insieme per l’album di Lucio Luna Matana (2001)

Il nuovo singolo Anni Luce, estratto dall’album “Una bella giornata”, è già disponibile su tutte le piattaforme digitali e Domenica 22 ottobre è stato n.1 nella classifica delle canzoni del momento su Amazon.

Dal 29 ottobre sarà on air nelle radio italiane e spagnole, pubblicato dall’etichetta milanese RNC Music in diversi paesi esteri.

In un primo tempo la canzone fu proposta alle selezione dei Sanremo Giovani del 2001 da Stefano, musica di Fucili e testo scritto con Dalla, successivamente Lucio decise di interpretare il brano e di cantarlo nel suo album Luna Matana, dove Stefano partecipò anche come vocalist.

Il brano colpì Dalla per il suo testo “futuribile” in cui una sorta di Luke Skywalker lontano anni luce dalla sua amata immagina di “teletrasportarsi” per raggiungerla “fino a toccarsi con le mani”, in un momento storico come quello che stiamo vivendo messaggio di abbattimento delle distanze della canzone acquista un valore speciale.

Per la realizzazione della sua nuova versione 2021 Fucili ha coinvolto il pianista Pasquale Morgante, già collaboratore di Samuele Bersani, realizzando la produzione insieme a Alessandro Luvarà, con la preziosa supervisione del producer Giordano Donati.

L’uscita del singolo sarà accompagnata dal lyrics video dall’ambientazione spaziale realizzato dal videomaker Jake150 (Sri Lanka).

Il disegno dell’astronauta della copertina è stato realizzato da Marco Fucili, figlio undicenne di Stefano.

Per il 2022 l’artista sta preparando vari progetti discografici e live per ricordare ed omaggiare il suo maestro dopo 10 anni dalla sua prematura scomparsa, anche in collaborazione con vari amici colleghi di Dalla come Iskra Menarini, la band Piazza Grande, Stefano Scartocci, Marcello Balestra, Bracco di Graci, ed altri.

Ascolta e scarica Anni Luce https://bit.ly/AnniLuce_SF