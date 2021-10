Lucchesi Jr. si aggiudica il Trofeo Peugeot 208

Lucchesi Jr. e HP Sport RRT si aggiudicano

il Trofeo Peugeot 208 Rally Cup Top 2021

advertisement

Un weekend di grandi soddisfazioni per HP Sport RRT con l’incoronamento di Christopher Lucchesi Jr. e Titti Ghilardi per la conquista dopo il CIRA Due Ruote Motrici anche del Trofeo Peugeot 208 Rally Cup Top 2021 con una gara di anticipo.

Dopo la brillante condotta di gara al Rally Due Valli è arrivata matematicamente anche la vittoria nel Trofeo della Casa del Leone, portando a termine una gara costante senza sbavature a bordo della 208 Rally4 della GF Racing che gli ha permesso di mettere a centro gli obiettivi prefissatosi ad inizio stagione.

Seppure il calendario preveda ancora una gara (Liburna Terra), Lucchesi Jr. non può essere raggiunto e superato dai suoi avversari, in quanto il monte dei punti in palio e gli scarti che devono effettuare come previsto dal regolamento non permettono alla coppia degli inseguitori di fare meglio di lui. Lucchesi Jr. nel corso della stagione ha ottenuto tre successi e un secondo posto su cinque gare.

CLASSIFICA 208 RALLY CUP TOP dopo il Rally Due Valli: 1) Lucchesi Jr. Christopher (208 Rally4-R2C) 85 punti; 2) Farina Fabio (R2B) 69; 3) Cazzaro Nicola (R2C) 65; 4) Straffi Mirco (R2C) 35; 5) Santini Federico (R2C) 16; 6) Trevisani Jacopo (R2C) 15; 7) Bondioni Ilario (R2B) 14; 8) Giovanella Fabrizio (R2C) 0.