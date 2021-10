L’Italia e la cultura mediterranea

cultura mediterranea. L’Italia nel mondo risulta un Paese veramente minuscolo ma ricco di storia e zone suggestive. Certamente gli italiani sono conosciuti per la pizza, il mandolino e altro, ma gli stereotipi non terminano qua.

Ce ne sono tantissimi ma l’aspetto interessante è l’incredibile stratificazione di un territorio piccolo ma colmo di diversità culturali e di costume. Inoltre il divertimento non manca.

Un’attività sempre popolare che potete compiere è quella di giocare alle videoslots sia da casa sia nelle strutture fisiche. Oltre al mare e a tutti gli svaghi, questi spazi dedicati al gioco e alla competizione sono sempre consigliabili perché spezzano il ritmo di una vacanza che potrebbe anche stancare per via degli spostamenti. Online ci sono arene di gioco totalmente sicure e nei locali appositi potrete, tra un drink e l’altro, sfidare i vostri amici.

Andare in spiaggia e visitare i graziosi villaggi d’Italia



Un altro aspetto dell’italia è il lusso del mare, delle spiagge stracolme di turisti. In quest’ultimo caso sono tantissime le opzioni per trascorrere delle vacanze in yacht o altro. Si può visitare la grotta di Zinzulusa in Puglia ad esempio, dove è possibile noleggiare o farsi portare in barca e godersi il bagno in mare aperto, per poi pranzare o cenare nei vari ristoranti lì vicini.

I turisti affollano la Puglia – il tacco dello stivale italiano – per i suoi graziosi villaggi di pescatori in pietra bianca a sud di Bari e le case coniche in pietra simili a hobbit, chiamate trulli, nella bella Valle d’Itria. Ma continua a dirigerti verso sud e ti ritroverai nella sonnolenta penisola salentina – la punta più meridionale. La città principale di Lecce è nota per la sua sontuosa architettura barocca, sebbene sia bellissima anche Nardò – più piccola e meno curata, ma altrettanto romantica.

Visitare le più belle spiagge del paese

Nel frattempo, la costa occidentale ha alcune delle più belle spiagge d’Italia. Pescoluse è conosciuta come la risposta pugliese alle Maldive, grazie alle sue due miglia di acqua a strapiombo e dolcemente scoscesa. E la vasta baia di sabbia morbida intorno al villaggio di pescatori di Gallipoli è piena di beach club durante l’estate. Non perdetevi anche Punta Prosciutto più a nord – un’ampia chiazza di sabbia con dune, lambita da acque calme e chiare. Il miglior hotel della zona è La Fiermontina a Lecce, pieno di arte moderna.

In effetti gli italiani abbiamo un’incredibile passione per questo aspetto e difatti non è insolito andarci anche ad ottobre, sempre se si è temerari. E la storia con la S maiuscola? Dalla città eterna di Roma alla Laguna di Venezia, a volte gli italiani credono di vivere nel Paese più bello del mondo proprio per di città in cui camminare e ammirare ad ogni passo un importante patrimonio storico. Altro grande aspetto della cultura italiana è il cibo consumato nei vari pasti giornalieri. Non esiste il tè con i biscotti il pomeriggio ma la tazza piccola di caffè. Visitare l’Italia è una esperienza incredibile per l’incredibile quantità di diversità culturali che troverete. Se siete intenzionati a viaggiare in Italia, cavalcate questa idea poiché non ve ne pentirete.