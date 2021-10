Lecce. Venerdì presentazione del libro “Incontro alla Vita”di Ibrahim Saeed ed Elena Del Coco

Con la prefazione dello scrittore Livio Romano. Biblioteca Convitto Palmieri (Via Benedetto Cairoli – Lecce, Puglia)

Venerdì 29 ottobre 2021 ore 18,30

Interverranno con gli autori lo scrittore Livio Romano, Mauro Marino del Fondo Verri di Lecce e l’editore Stefano Donno

Esce per i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno una nuova pubblicazione che testimonia la bellezza della vita in tutte le sue sfaccettature dalle gradazioni più tenui a quelle più forti. La novità editoriale ha per titolo “Incontro alla vita!” di Ibrahim Saeed ed Elena Del Coco (i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno). Il volume sarà presentato presso la Biblioteca Convitto Palmieri (Via Benedetto Cairoli – Lecce, Puglia) venerdì 29 ottobre 2021 ore 18,30. Interverranno con gli autori lo scrittore Livio Romano, Mauro Marino del Fondo Verri di Lecce e l’editore Stefano Donno

“Un librino prezioso, da leggere e diffondere, reso possibile dall’umanità dell’editore Stefano Donno che non ha esitato un solo minuto a sposare questo progetto e trasformarlo in una delle più lucide testimonianze degli ultimi anni del dramma che si perpetua quotidianamente sulle coste e nel bel mezzo del glorioso Mare Nostrum mentre la vecchia Europa resta colpevolmente a guardare” (dalla prefazione di Livio Romano)

“Ho imparato che posso accogliere il dolore e la sofferenza per tramutarli in Forza, Coraggio, Amore e Volare più in alto che posso!” Ibrahim Saeed

Elena e Ibrahim si sono conosciuti nel settembre del 2018. “Ibra” come da subito Elena ha cominciato a chiamarlo, era in Italia da pochi mesi. Elena: “Ogni ragazzo è speciale a suo modo ma Ibrahim, determinato e sicuro di sé, aveva nello sguardo una Luce particolare che si accendeva, aumentava o sfumava ogni volta che parlava, irradiando tutto ciò lo circondasse”!

È un ragazzo in gamba che va incontro alla vita nonostante tutto, con grande fiducia e uno splendido sorriso! Ibrahim: “Elena è uguale alla mia mamma biologica, però è bianca! Questa è l’unica differenza tra loro. Dice le stesse cose che mi diceva la mia mamma, parla con me come ad un figlio, insegnandomi ad essere libero, sempre!

La grafica della copertina è a cura di don Pierluigi Lanotte

