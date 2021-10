L’Accademia del Tempo giovedì a Cagliari

L’Accademia del Tempo, giovedì nell’Orto botanico di Cagliari arriva Orchestrating Spaces, con Giovanna Rovedo e Sharon Estacio

Giovedì 14 ottobre a Cagliari L’Accademia del tempo, il nuovo progetto pluriennale dell’associazione Carovana SMI, prosegue con Orchestrating Spaces, performance delle danzatrici Giovanna Rovedo e Sharon Estacio.

L’appuntamento è alle 17 nella magnifica cornice dell’Orto botanico: Orchestrating spaces è una ricerca di appartenenza nella storia e nello spazio, e prende piede da una indagine sull’identità contemporanea, i suoi continui adattamenti riferiti a confini geografici e culturali, per spostarsi sul concetto dell’abitare e sul rapporto tra spazio, movimento, ruolo sociale, identità e alterità.

Il progetto è partito negli ultimi giorni, grazie a una residenza artistica che ha permesso alle due perfomer di lavorare negli spazi del Polo Bibliotecario di via Falzarego oltre che all’Orto botanico.

Giovedì l’atto finale, con la restituzione immersiva della ricerca fatta in residenza: le danzatrici lavoreranno in specifici spazi dell’Orto per far emergere sia il modo singolare di ambientarsi sia la relazione tra loro.

L’ingresso è libero e gratuito e, nel rispetto delle normative vigenti, è subordinato alla presentazione del green pass .

Informazioni: https://www.carovana.org/.

L’Accademia del Tempo – Osservatorio della Contemporaneità propone un percorso di indagine transdisciplinare attraverso l’uso di strumenti interpretativi di natura artistica, filosofica, economica, scientifica, per riflettere sui processi di trasformazione dei linguaggi e delle estetiche della contemporaneità.

In uno scenario globale in cui la condizione pandemica e di emergenza sanitaria ci allontana e ci isola, si riporta al centro il corpo, la sensorialità, l’empatia, l’arte partecipata alla comunità, la cura del sé e del pubblico/persona verso cui andare per ripartire, riaprire gli spazi dell’incontro e dello scambio, ritornare ad essere artisti della mobilità, dello spostamento dal vecchio al nuovo mondo.

Sharon Estacio è una dance artist americana di origine filippina. Nata e cresciuta a New York, si laurea dalla NYU/ Tisch School of the Arts dove riceve il premio JS Seidman. Lavora come interprete, insegnante e autrice a livello internazionale. Si trasferisce in Italia nel 2009; dal 2012 è operatrice di medicina olistica.

Nel 2020 collabora con Doug Elkins per il video progetto COMMUNION di Janessa Clark, candidato nel 2021 al premio Bessie (NY Dance and Performance Awards).

Giovanna Rovedo si è laureata presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma e presso l’università La Sapienza di Roma in antropologia culturale. Dal 2010 lavora nel campo della danza contemporanea e di ricerca come autrice, interprete ed insegnante. Il suo lavoro, oltre che in ltalia viene presentato in Europa, Asia e Stati Uniti d’America.