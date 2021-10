L’accademia del Tempo, domani al Poetto c’è la performance Ultima cena

advertisement

Domani, sabato 2 ottobre, L’Accademia del tempo, il nuovo progetto pluriennale di Carovana SMI, prosegue con una nuova performance di food art.

Alle 19 nella spiaggia del Poetto di Cagliari (all’altezza della quinta fermata/chiosco Twist) sarà presentata Ultima cena. Il pane e il vino come rituale di alleanza, di e con Maria Benoni. L’ultimo pasto non può essere opulenza e spreco ma un rito per condividere il poco. Ecco allora che qui il cibo diventa esperienza di comunione e del necessario.

Informazioni: https://www.carovana.org/.

L’Accademia del Tempo – Osservatorio della Contemporaneità propone un percorso di indagine transdisciplinare attraverso l’uso di strumenti interpretativi di natura artistica, filosofica, economica, scientifica, per riflettere sui processi di trasformazione dei linguaggi e delle estetiche della contemporaneità. In uno scenario globale in cui la condizione pandemica e di emergenza sanitaria ci allontana e ci isola, si riporta al centro il corpo, la sensorialità, l’empatia, l’arte partecipata alla comunità, la cura del sé e del pubblico/persona verso cui andare per ripartire, riaprire gli spazi dell’incontro e dello scambio, ritornare ad essere artisti della mobilità, dello spostamento dal vecchio al nuovo mondo.