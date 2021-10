La Sardegna vince agli Oscar del turismo coi Delphina hotels & resorts

Delphina hotels & resorts ha portato a casa ben quattro riconoscimenti ai World Travel Awards 2021, gli “Oscar del turismo”.

Col titolo di migliore gruppo alberghiero italiano Delphina hotels & resorts conferma il successo dello scorso anno, ottenendo anche il premio di migliore green resort d’Europa e d’Italia per il Resort Valle dell’Erica e quello di migliore beach resort d’Italia per il Resort & SPA Le Dune di Badesi.

Il gruppo alberghiero sardo è inoltre candidato nella lista dei possibili vincitori a livello mondiale, come World’s Leading Green Independent Hotel Group e migliore catena alberghiera green al mondo, premi che saranno annunciati entro fine anno.

«Sono riconoscimenti che ci riempiono di orgoglio, ancor di più in un anno così particolare. – dichiara Elena Muntoni, brand manager Delphina. Ringraziamo i nostri sostenitori che con entusiasmo hanno premiato le nostre azioni e la nostra filosofia green che fin dall’inizio si è basata su sostenibilità, amore per la natura e quel tocco locale e familiare che cerchiamo continuamente di trasmettere».

L’operatore sardo è stato premiato anche per la messa in pratica della propria mission aziendale: offrire ospitalità mediterranea autentica in luoghi unici con 12 hotel 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, residence esclusivi, 6 SPA e prestigiose ville immerse in verdi giardini mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l’Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola Rossa e Badesi.

100% green

La catena alberghiera da anni è attenta alle politiche di crescita sostenibile nei confronti dell’ambiente e del territorio coniugate al sostegno dell’economia locale. E dal 2018 l’azienda è entrata nella “Elite Lounge” di Intesa San Paolo. Si tratta di un progetto di Borsa Italiana- gruppo Euronext per le imprese ad alto potenziale realizzato in collaborazione con Confindustria.

“La natura unica della Sardegna è la nostra risorsa primaria ed è sempre stata al centro dei nostri progetti – continua Muntoni –. È possibile fare impresa rispettando e valorizzando i territori. Il pluripremiato Resort Valle dell’Erica utilizza solo energia al 100% verde da fonti rinnovabili ed ha adottato importanti politiche plastic free.”

L’azienda aderisce anche al progetto “Genuine Local Food Oriented”, a sostegno dei fornitori locali. Ma soprattutto a favore di una cucina sana basata su ingredienti genuini e a km 0 che rispettano la stagionalità.

Gloria Cadeddu