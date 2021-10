La Sambaterapia di Claudia Belchior

Sambaterapia propone un percorso guidato che nasce dal rilassamento profondo, essenziale per sbloccare il corpo in un modo molto piacevole, creando energia. Passa per le articolazioni con movimenti dolci e profondi.

Claudia Belchior, carioca, formata in danzamovimentoterapia in Italia, nella “mistura” delle

parole (samba e danzaterapia), tale quali i passi liberi del Samba, crea tra le parole il

significato nei movimenti.

Ecco SAMBATERAPIA per portare quella gioia necessaria per vivere e condividere per

stimolare il benessere del corpo per se e anche per gli altri. E questo è una proposta seria,

a Rio le donne e uomini del Samba durano fino a 100 anni, pura longevità.

Sambaterapia con il suo metodo inizia una collaborazione con ALOMAR ONLUS in Lombardia nel 2017 ed finora a fare ballare i pazienti con malattie reumatiche dell’Ospedale Gaetano Pini.

Abbiamo potuto esperimentare in tempo di pandemia la sua efficacia e con ottimi

risultati: antistress, più gioia, meno dolore, miglioramento dell’autostima e la condivisione

attraverso il dialogo.

E’ incluso nel percorso la DANZA AFRO BRASILIANA, sempre tutto molto libero e

energetico! Sentire l’energia delle divinità brasiliane che ci aiuta a sbloccare le emozioni

del corpo.

Il SAMBA vieni esperimentato come una fisioterapia, conoscenza del movimento per

aiutare i muscoli, le articolazioni e liberare quella allegria, il divertimento per sentire chi

guida è il proprio corpo e non è necessario ballare, l’importante è provare, creare fiducia.

Perché poi tutto accade naturalmente.

Sambaterapia nel 2016 è riconosciuta dal CID Centro Internazionale di Danza dell’UNESCO.

Ha diverse esperienze: Atene, Svizzera, Vienna, Tel Aviv, Brasile, Spagna e a Tokyo nel 2019 CID Tokyo UNESCO invita Sambaterapia per il Japan for Global Dance Festival in June 2019.

SAMBATERAPIA vuole invitarti il 16 ottobre ore 14.30 in Zoom per una lezione gratuita.

Sarà come un viaggio dove il corpo scoprirà nuove forme di conquistare il rilassamento e

attivare la propria energia attraverso la gioia.

Prenotazione: sambaterapia@hotmail.com