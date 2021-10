La premiere mondiale di Pinocchio and Friends

Pinocchio and Friends

Premiere mondiale il 30 ottobre

in contemporanea

a Lucca Comics & Games e ITTV Los Angeles

Pinocchio and Friends, il nuovo cartone animato creato da Iginio Straffi, verrà presentato in anteprima mondiale il prossimo 30 ottobre. Palcoscenici esclusivi del debutto mondiale della nuova produzione televisiva firmata Rainbow realizzata in collaborazione con Rai Ragazzi, saranno la 55esima edizione di Lucca Comics & Games in Italia e l’ITTV Festival di Los Angeles.

L’anteprima italiana di Pinocchio and Friends a Lucca si terrà alle ore 14:30 al Cinema Centrale. Il pubblico del Festival avrà l’opportunità di vedere alcuni episodi del cartone e incontrare le mascotte di Pinocchio e della sua amica Freeda accompagnate dai ballerini della Rainbow Dance Crew.

Un’occasione unica riservata esclusivamente al pubblico del Festival Internazionale del fumetto, cinema di animazione, illustrazione e gioco. Per accompagnare la prima uscita di Pinocchio and Friends, saranno presenti Iginio Straffi, fondatore e presidente del Gruppo Rainbow, e Luca Milano, Direttore di Rai Ragazzi.

In contemporanea nella stessa giornata si terrà a Los Angeles anche l’anteprima americana della serie, nell’ambito di ITTV Festival della Televisione Italiana, prodotto e organizzato da Good Girls Planet di Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi.

Anche il pubblico losangelino potrà vedere e salutare Pinocchio nella piazza di Little Italy di San Pedro. Inoltre il fondatore e CEO del Gruppo Rainbow Iginio Straffi, verrà insignito del premio Kinéo/ITTV Award in riconoscimento dell’indiscussa capacità visionaria di individuare progetti creativi in grado di catturare costantemente l’attenzione di un mercato globale e diversificato, utilizzando l’intrattenimento – dai cartoni animati ai film – per portare avanti messaggi socialmente fondamentali.

Il nuovo Pinocchio di Straffi è un adattamento esilarante e originale de Le Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, una delle fiabe più famose di tutti i tempi, che grazie a Iginio Straffi rinasce nella sua essenza di storia universale ricca di valori quali l’amicizia, la condivisione, l’inclusione, e parla ai bambini con uno stile spensierato, incoraggiandoli a seguire i loro sogni con storie colorate, avventurose e ricche di colpi di scena ambientate nella Toscana di oggi.

Il risultato è una serie innovativa, che mantiene il DNA della fiaba con i suoi personaggi classici ma li ripropone in modo avvincente, portandoli fra i bambini, che potranno condividere la curiosità di Pinocchio e il suo amore per l’avventura in un mondo dove la tecnologia sembra prendere il sopravvento ma l’esperienza diretta rende ogni giorno una magnifica nuova scoperta, che rende Pinocchio un intramontabile sogno a occhi aperti.

La nuova property del gruppo, fiore all’occhiello dell’entertainment Made in Italy, ci trascinerà in un mondo di gag, scoperte e magia intrecciando avventura, educazione e divertimento.

Pinocchio and Friends verrà trasmesso in anteprima assoluta su Rai Yoyo da lunedì 29 novembre, e dal 2022 verrà lanciato sul mercato internazionale. Ventisei episodi per i bambini in età scolare, ambientati ai giorni nostri, con un’animazione di altissima qualità realizzata in CGI che conquisterà il cuore di tutta la famiglia.