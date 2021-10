La Maddalena: volontari diffondono un messaggio indirizzato alla felicità

Dopo essersi dati da fare per le pulizie della zona Delfino a La Maddalena, i volontari della Fondazione La Via della Felicità tornano in città per darsi da fare per incentivare i valori morali tra le persone.

Dopo essersi dati da fare per le pulizie della zona Delfino a La Maddalena, i volontari della Fondazione La Via della Felicità tornano in città per darsi da fare per incentivare i valori morali tra le persone. Nelle precedenti occasioni in cui sono stati attivi i volontari hanno messo in pratica ciò che viene trattato nel libro di L. Ron Hubbard dal quale la fondazione prende nome, in particolar modo seguendo i precetti “Da il Buon Esempio” e “Rispetta e Migliora il Tuo ambiente”.

Nella mattinata di giovedì 21 ottobre, l’incitamento determinato dai capitoli del libro, verrà messo a disposizione dei maddalenini attraverso la distribuzione gratuita di centinaia di copie del libro. Per l’occasione è stato scelto il volume semplificato, quello per i più giovani, in quanto partire dai più giovani nell’infondere valori morali, significa aumentare l’opportunità di trovare una società migliore domani.

Il libro La Via della Felicità è un codice morale non religioso, una vera e propria guida al buon senso. I precetti contenuti al suo interno fanno si che il lettore, non sentendosi in alcun modo giudicato per le azioni commesse, può guardare alla propria quotidianità col punto di vista di voler essere sempre una persona migliore. Se consideriamo la felicità come uno stato che si sperimenta nell’avere successo sulle difficoltà che si presentano nella vita, possiamo giudicare “quanto siamo felici” in relazione a quanto riusciamo a raggiungere i nostri obbiettivi. E poiché viviamo sempre in comunità, a partire dalla famiglia e arrivando fino al mondo del lavoro, è fuori da ogni dubbio che una maggiore attenzione per i valori morali sia una via che può condurre più facilmente alla felicità e quindi al raggiungimento dei nostri obbiettivi.