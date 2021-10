l punto di Roberto Napoletano: “Vogliamo scendere dal Titanic Italia”

“Gli italiani sono stufi della propaganda di capitani e sergenti della politica populista e sovranista.

Non è vero che dicendo una cosa sui social questa diventa vera. Non è vero che facendo a gara a chi dice più cavolate – tipo “sono stufo che in Italia entrino cani e porci” oppure “bisogna fare ora una patrimoniale” – le cavolate si trasformino in cose serie.

Questo vale per Salvini come per Letta pur essendo le due figure incomparabili. Perché come il primo fa il provocatore, il secondo fa la parte in commedia di quello che rintuzza la provocazione.

In questo campetto della propaganda Salvini recita la parte di chi vuole tagliare le tasse e Letta quella di chi sempre a parole vuole aumentare le tasse ai ricchi che poi in Italia diventano tutti quelli che lavorano o hanno ricevuto qualcosa in eredità.

L’unico che si rafforza è Draghi perché come si fa con i bulli ne prescinde. Il suo governo non tocca le case degli italiani, non ha aumentato le tasse, non custodisce in serbo patrimoniali nascoste e va avanti con le riforme.