L’impegno per l’ecologia continua a La Maddalena

I volontari della Fondazione La Via della Felicità, nel pomeriggio di sabato 2 ottobre a La Maddalena, sono tornati nella zona in cui martedì scorso avevano iniziato le attività di pulizia del quartiere. Sono stati raccolti svariati bustoni di spazzatura ed è stato notevole anche il fatto che perfino dei giovanissimi si siano adoperati in aiuto dei volontari.

Le attività stanno procedendo in allineamento a quanto si legge nel libro di L. Ron Hubbard da cui la fondazione prende il suo nome. La Via della Felicità infatti è una guida al buon senso, un codice morale non religioso al cui interno sono contenuti 21 precetti che invitano il lettore a riflettere sulla propria vita, sempre cercando di ispirarlo ad avere condizioni migliori.

Nel libro vi è un intero capitolo in riferimento alla cura dell’ambiente, così come uno incita le persone a dare un buon esempio. Già i titoli di per se possono essere motivo di ispirazione: rispetta e migliora il tuo ambiente e da un buon esempio. Ma la spiegazione dei motivi per cui questo va fatto e come sia in relazione alla felicità comporta che le persone riescano a realizzare da se come indirizzarsi alla felicità.

Affinché il messaggio non si limitasse a coloro che hanno potuto osservare le attività, i volontari hanno anche voluto omaggiare i passanti con delle copie del libro nella versione per ragazzi. In questo modo il messaggio può proseguire di mano in mano alla scoperta dell’affascinante legame tra moralità e felicità.