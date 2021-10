Jazz e sapori levantini, da Cagliari a Istanbul con il sax di Fuat Sunay

Venerdì 22 ottobre dalle ore 19 l’Associazione dei Sardi A. Gramsci organizza presso la sede di via Musiné 5 a Torino una serata gastronomica e musicale dedicata alle culture del Mediterraneo. Ospite della serata Fuat Sunay, il musicista turco che con il suo sax unisce Oriente ed Occidente.

Fuat si avvicina alla musica da bambino e dopo aver studiato ingegneria del suono a Istanbul si trasferisce in Italia dove lavora come fonico, suona e studia al Conservatorio e produzione musicale per cinema e Tv al DAMS. A Torino Fuat ha suonato per progetti

e album scrivendo assoli e melodie principali. Nei suoi concerti quando suona famosi standard jazz o brani pop o funk crea un suo vocabolario, una fusione interessante e originale anche per il pubblico torinese.

Si inizia alle ore 19 con calici e mezé, gli aperitivi levantini. Dalle 20 cena fusion mediterranea.

Greenpass. Info@associazionegramsci.it– 0117740227 – 370

1550043.Riservato soci.