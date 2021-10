Italia dei Diritti, nuova responsabile per il comune di Ardea

Sarà Samantha Goral il nuovo riferimento politico dell’IDD per il comune di Ardea, la stessa Samantha ricoprirà all’interno del movimento presieduto dal noto giornalista romano Antonello De Pierro anche il ruolo di responsabile provinciale per le Politiche dell’Handicap.

Le nomine arrivano direttamente dal Segretario Provinciale Romano del movimento Carlo Spinelli che ricopre anche il ruolo di Responsabile per la Politica Interna all’interno dell’IDD.

All’indomani quindi dei risultati elettorali che hanno rafforzato la pattuglia di consiglieri dell’IDD nella provincia romana, arrivano queste nuove nomine che daranno nuovo impulso al lavoro già molto proficuo del movimento atto a riportare la legalità nelle istituzioni e a denunciare mediaticamente e , laddove necessario, alle autorità competenti i soprusi, le ingiustizie e la mala amministrazione di chi governa il proprio comune più per interesse personale che verso la comunità.

” Samanta Goral che è stata una nostra candidata per il consiglio comunale di Casape, è una donna determinata con un vissuto non facile, abituata a combattere le ingiustizie e che conosce perfettamente i problemi di chi giornalmente è costretto ad affrontare la vita pur non essendo abile al 100% – è Carlo Spinelli Segretario Provinciale Romano del IDD ad intervenire – io ed il Presidente Antonello De Pierro l’abbiamo scelta per la sua tenacia e per la forza che ha nel prendere di petto le situazioni difficili e saprà portare quelle che sono le sue esperienze vissute all’interno del movimento che si riveleranno utili per combattere quelli che sono i problemi legati alle disabilità e per la loro risoluzione.

Inoltre – prosegue Spinelli – risiedendo all’interno del comune di Ardea in una zona distaccata dal centro e quasi abbandonata dalle varie amministrazioni che si sono succedute, abbiamo deciso di affidarle anche l’incario di Responsabile per Ardea proprio per cercare di tenerci aggiornati sui problemi del comune ardeatino e, con le nostre denunce, facilitarne la risoluzione. Auguro a Samantha – conclude Carlo Spinelli – buon lavoro”.

