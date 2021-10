Isili, controlli nei cantieri. Deferimento per inosservanza norme di sicurezza

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Isili sui cantieri pubblici e privati con il supporto specializzato del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Nuoro.

L’attività, estesa su tutti i 14 comuni ricadenti nella giurisdizione, è finalizzata alla verifica del rispetto delle disposizioni di legge in materia di lavoro, inclusa la sicurezza degli operatori e prevenzione del fenomeno epidemico da COVID-19.

All’interno di un cantiere aperto in Laconi per la ristrutturazione di una scuola, i militari della locale Stazione hanno riscontrato l’utilizzo di un ponte su cavalletti non conforme ai requisiti indicati nel Decreto Legislativo 81/2008. Per l’amministratore dell’impresa edile assegnataria dei lavori è così scattata la sanzione amministrativa pecuniaria oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari.