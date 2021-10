Investimenti: l’importanza dei segnali di trading per operare sui mercati

Negli ultimi mesi è aumentata la richiesta di segnali di trading, un servizio proposto da società specializzate, professionisti qualificati e broker regolamentati.

Si tratta di indicazioni operative utili per investire in modo più efficiente, una risorsa particolarmente apprezzata dai trader principianti e dagli investitori che vogliono ottimizzare il tempo a disposizione per operare sui mercati finanziari.

Un servizio di qualità e affidabile, infatti, permette di ricevere insight applicabili per individuare le migliori opportunità d’investimento, per concentrare l’analisi tecnica e fondamentale nella valutazione di alcuni asset e settori specifici. Questo approccio consente di usufruire di importanti vantaggi nel trading online, tuttavia è essenziale scegliere i fornitori di segnali operativi giusti, studiando con attenzione le opzioni disponibili nell’ambito dei servizi finanziari.

Dove trovare segnali di trading affidabili online

Come segnalato da questa guida ai segnali di trading proposta dal sito web Investimentifinanziari.net, esistono diverse fonti attendibili alle quali rivolgersi per ricevere avvisi efficaci per i trader, con diverse soluzioni adatte sia agli investitori neofiti sia ai trader più esperti. Per quanto riguarda i segnali operativi gratuiti un servizio valido è quello fornito da Trade.com, broker autorizzato con licenza CySEC considerato uno dei migliori nel settore.

Una proposta simile viene messa a disposizione anche dal broker Capital.com, infatti entrambi offrono indicazioni per l’analisi tecnica attraverso i segnali di trading di Trading Central, uno dei servizi più autorevoli e gettonati nell’ambiente. In alternativa un’opzione gratuita è il copy trading di eToro, popolare broker famoso per il social trading, con la possibilità per gli utenti iscritti alla piattaforma multi-asset della società fintech israeliana di vedere e replicare gli investimenti dei top trader registrati su eToro.

Un servizio di segnali operativi a pagamento viene fornito invece da alcune aziende come ForexSignals.com, una funzionalità con un prezzo abbastanza accessibile adatta ad un investitore medio più esigente. Ovviamente il riferimento rimangono i segnali di trading online di Trading Central, una società che si occupa di analisi di mercato e servizi di trading automatico, in grado di offrire un’ampia gamma di soluzioni personalizzate adatte ad ogni necessità d’investimento.

In alternativa è possibile commissionare un sistema customizzato su misura, ad esempio rivolgendosi alla nutrita community di programmatori che ruota intorno a tecnologie come MetaTrader 4 e 5, le due piattaforme di trading più utilizzate e apprezzate in questo campo. Uno script personalizzato permette di usufruire di un sistema individuale, progettato in base alle proprie esigenze operative e al tipo di investimenti che si vogliono effettuare, valutando la convenienza di questa soluzione a seconda del potenziale ritorno in termini di massimizzazione delle performance finanziarie.

Quali sono i vantaggi dei segnali di trading negli investimenti?

L’impiego di segnali di trading di qualità garantisce senz’altro una serie di vantaggi importanti. Innanzitutto è possibile diminuire il tempo dedicato all’analisi tecnica, evitando di passare molte ore davanti al monitor del pc per monitorare l’andamento dei mercati e studiare asset e settori. Le indicazioni degli specialisti, infatti, rendono possibile focalizzarsi appena sulle opportunità più promettenti, ottimizzando il tempo riservato all’analisi finanziaria.

Allo stesso tempo è possibile migliorare le prestazioni nel trading online, scoprendo nuove opportunità difficili da trovare utilizzando un approccio manuale. Ciò vale soprattutto quando si investe in mercati molto vasti come l’azionario statunitense, oppure quando si opera in settori particolarmente rapidi e volatili come il Forex. Inoltre, con il supporto di segnali di trading affidabili si possono minimizzare gli errori, ottenendo un sostegno utile per evitare sbagli e aumentare la precisione delle valutazioni tecniche.

Naturalmente è indispensabile verificare gli alert proposti dai fornitori, usando le proprie strategie di analisi tecnica e fondamentale per testare le indicazioni e capire se sono realmente utili o se si tratta di falsi positivi. Per questo motivo non bisogna mai affidarsi ciecamente agli insight ricevuti, in quanto si tratta comunque di dati e indicazioni che funzionano come supporto al trading, rendendo sempre essenziale il controllo da parte del trader il quale deve essere in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli.