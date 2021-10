“Influencer di Dio”: in streaming il documentario sul beato Acutis.

A un anno dalla beatificazione di Carlo Acutis – 10 ottobre 2020 – Vativision propone in visione gratuita un’intervista ad Antonia Salzano Acutis, madre del ragazzo, realizzata in esclusiva per la piattaforma. “Vi racconto mio figlio Carlo Acutis” è un dialogo intimo con due quindicenni di oggi – Matteo Maggio e Anna Merati – che diviene un tassello fondamentale per conoscere la storia del giovane beato di Milano, scomparso prematuramente a 15 anni per una leucemia fulminante.

Le domande poste con pudore e delicatezza dai due giovani portano la madre a tratteggiare un’immagina vivida di Carlo, “un ragazzo normale” che amava scherzare, stare con gli amici e giocare a calcio, “anche se non era molto bravo”, dice con tenerezza.

Allo stesso tempo però si racconta la grande generosità del giovane, la profonda fede, lo spontaneo amore per Gesù sullo sfondo della passione per le nuove tecnologie che portano la donna a definirlo un “influencer di Dio” per la sua capacità di coniugare apostolato e new media.

Antonia Salzano prosegue poi evocando la propria esperienza di madre, dai ricordi familiari felici ai giorni bui della diagnosi e della morte fulminea e inaspettata del figlio; dal coraggio di Carlo che “vedeva nella morte un coronamento”, al proprio dolore, fino al racconto luminoso del giorno della beatificazione nella basilica di San Francesco ad Assisi.

Alla toccante intervista, Vativision affianca in visione gratuita il film documentario “La mia autostrada per il cielo” – definizione che dava Carlo dell’Eucarestia – testimonianza del percorso umano e spirituale del giovane.