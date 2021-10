Industria: Mura (Pd), Giorgetti si occupi di Sanac finché ci sono margini

“Chiediamo al ministro Giorgetti di occuparsi immediatamente della crisi Sanac, finché ci sono margini e prima che per mancati nuovi ordini da parte di Acciaierie d’Italia i lavoratori finiscono in cassa integrazione. Se non interviene, toccherà per per primi ai lavoratori dello stabilimento di Cagliari e poi a Gattinara, Vado Ligure e Massa.

E’ inaccettabile che mentre come sistema Paese stiamo lavorando per rilanciare il nostro comparto industriale un’azienda a partecipazione pubblica, che pure ha bisogno dei prodotti di Sanac, stia ponendo le premesse per la chiusura di quattro stabilimenti e per mandare a casa 335 dipendenti”.

Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura, che è intervenuta oggi nel corso dell’audizione, nelle Commissioni riunite Attività produttive e Lavoro, dei rappresentanti dei sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil e dei Commissari straordinari della Sanac s.p.a, in merito alla crisi aziendale della società leader nella produzione di refrattari.

“Il Mise e Acciaierie d’Italia – annuncia la parlamentare dem – dovranno chiarire la prossima settimana in audizione cosa vogliono fare di Sanac. Ci attendiamo di sapere se è in atto il tentativo di deprezzare Sanac riducendo le commissioni di mattoni refrattari e spostandole su altri operatori, in sostanza se si sta mettendo in essere una delocalizzazione di fatto”.

“Il sito più penalizzato di tutti è quello sardo di Assemini che – puntualizza Mura – rispetto agli altri stabilimenti soffre ancora di più, in quanto Arcelor Mittal ha tagliato le commesse e dove la base occupazionale è già stata ristretta. Si rischia di compiere la definitiva deindustrializzazione e lo strangolamento del tessuto produttivo sardo”.