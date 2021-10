Il punto di Roberto Napoletano. Sovranismo ed Europa.

Il punto di Roberto Napoletano. “Il muro italiano contro il sovranismo Brunetta pone problemi reali e solleva questioni strategiche per ricostruire l’Italia e fare la nuova Europa”.

L’Europa non l’hanno fatta i sovranisti vecchi e nuovi ma i popolari, i liberali e i socialisti. Questo solo per dire che c’è una storia nobile che vale anche per la guida dell’Italia di oggi e di domani. Nel Dopoguerra a ricostruire il Paese non fu il Movimento sociale di Almirante, ma la Democrazia cristiana che aveva rapporti europei transatlantici, che ha fatto la Ricostruzione trasformando un Paese agricolo in una potenza economica mondiale e che ha attuato il piano Marshall rispettando sempre la originaria coerenza meridionalista degasperiana. La destra italiana di oggi come il Movimento sociale del Dopoguerra mostra di non avere il respiro della storia che oggi significa fare uscire l’Europa dalla crisi e agganciarla ai grandi movimenti geopolitici internazionali.