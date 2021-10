Il punto di Roberto Napoletano: “Per cavalcare la crescita servono i cavalieri”.

Scegliamo gli amministratori che offrono maggiori garanzie perché da loro dipende l’attuazione della loro parte del piano.

Si è riusciti in sei mesi a recuperare due terzi di quello che si era perduto come prodotto interno lordo facendo molto meglio delle grandi economie europee per la prima volta dopo venti anni. Si è arrivati così a ridurre di oltre sei punti la quota percentuale prevista del debito rispetto al Pil (153,5 contro 159,8) e si è liberata una quota preziosa di risorse di bilancio pubblico italiano che consente di svincolare più di 4 miliardi che blindano la spesa per gli asili nido nei Comuni del Mezzogiorno. Altrimenti sarebbe finita come è finita sempre: io Comune del Sud non faccio gli asili nido perché non ho i soldi per pagare gli stipendi ai dipendenti comunali. Ma se il Comune e ancora di più la Regione rallentano la tabella di marcia, allora arriva il ministero. Se nemmeno il ministero giunge a destinazione, allora arriva la presidenza del consiglio. In tutti questi passaggi serve un capitale umano che risolva il problema e sblocchi i lavori