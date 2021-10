Il panettone sardo Tre Janas è medaglia d’argento al Campionato del Mondo

Il panettone classico dell’Antica Pasticceria Tre Janas 926, con sede a Sassari, ha ricevuto una prestigiosa medaglia d’argento nel Campionato del Mondo del Panettone organizzato dalla FIPGC, la Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria.

Il concorso per il “Miglior Panettone al Mondo” è un appuntamento prestigioso, a cui partecipano centinaia di pasticcerie italiane e internazionali.

Questa edizione è stata particolarmente ricca di proposte provenienti da più di 7 Nazioni, con oltre 300 Panettoni in concorso che hanno dato vita a un’agguerrita competizione di alto livello

Il panettone Classico della pasticceria Tre Janas ha subito colpito la giuria per il gusto, la grande morbidezza e l’altissima qualità.

L’azienda, gestita dai fratelli Marco, Mimì e Pietro Rau, è un’antica pasticceria attiva dal 1926, data di nascita dell’impresa di famiglia nella città turritana.

Marco Rau, responsabile della pasticceria Tre Janas, sottolinea come:

«Questo riconoscimento sia frutto del grande lavoro dietro il nostro progetto dei panettoni sardi. Al centro della nostra produzione c’è l’alta qualità degli ingredienti che utilizziamo, per la maggior parte 100% italiani, accuratamente ricercati, insieme all’utilizzo di un lievito madre di antica tradizione, che rinfreschiamo quotidianamente da generazioni».

«Il panettone classico 926 è un panettone ricco di gusto, che abbiamo pensato potesse ben figurare in una competizione di livello internazionale come questa, e la prestigiosa Medaglia d’Argento ci ha dato ragione. La nostra volontà è dimostrare come anche in Sardegna possa esistere una proposta di alta pasticceria focalizzata sulla produzione dei panettoni, perché anche questo dolce tipicamente italiano può parlare sardo».

La medaglia d’argento nel Campionato del Mondo del Panettone è un riconoscimento che corona il progetto di produzione dei panettoni artigianali con una linea di dolci natalizi composta da sei diverse proposte. «La famiglia dei nostri panettoni artigianali è a oggi composta da sei prodotti”, continua Marco Rau, “Il Classico, Il Mandorlato senza canditi, il Pistacchio e cioccolato bianco, l’integrale ai frutti di bosco ricoperto di cioccolato, il Pera e cioccolato e l’albicocca e cioccolato. Siamo felici di poter dire che questi dolci stanno piacendo tantissimo, arrivando a un grado di apprezzamento incredibile, anche a livello internazionale, dove lavoriamo e facciamo conoscere l’eccellenza sarda in Paesi come Dubai, Regno Unito, Germania, Belgio, Francia, Svizzera e altri.

Dietro a ogni nostro panettone artigianale c’è un grande lavoro di precisione e attenzione, che sta portando grandi risultati, come questo importante riconoscimento, arrivato anche grazie allo splendido lavoro dei nostri collaboratori e dipendenti e di tutta la nostra famiglia».

La pasticceria Tre Janas continua nel suo lavoro orientato all’eccellenza ed è attualmente focalizzata sulla preparazione e distribuzione dei propri panettoni, visto l’avvicinarsi del periodo natalizio. Per tutti gli interessati è possibile scoprire di più sul sito https://www.rau.it/la-pasticceria.