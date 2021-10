Il Museo Nivola è lieto di presentare la mostra “Appunti per un parco incompiuto”

Dal 2006 il collettivo Alterazioni Video lavora a “Incompiuto”, un progetto incentrato, nella sua prima fase, sulla mappatura e

geolocalizzazione di 696 opere incompiute sparse sul suolo italiano,

strutture architettoniche iniziate e mai completate, sovvenzionate con

fondi pubblici.

“Incompiuto” entra ora nella seconda fase, che prevede una serie di

cambiamenti di destinazione d’uso delle architetture. Lasciate

strutturalmente inalterate come monumenti del presente, queste

dovrebbero diventare luoghi polifunzionali di aggregazione della

cittadinanza per attività culturali e sportive all’aperto, come

parchi, giardini, auditorium, teatri.

advertisement

È il Palasport di Nuoro, scenografica rovina persa nella campagna,

oltre le ultime propaggini urbane, il protagonista della mostra al Museo

Nivola. Partito alla fine degli anni Novanta, appaltato nel 2012, il

progetto è stato definitivamente archiviato nel 2017: quello che ne

rimane è una foresta di piloni mozzi in cemento armato, una

mastodontica porta d’ingresso, una spianata arida circondata da mucchi

di detriti e vegetazione spontanea.

Alterazioni Video propone di ribaltare in positivo il fallimento,

trasformando in parco il cantiere abbandonato. Ci invita a “baciare il

rospo”, a riappropriarci della rovina sgraziata e negletta

accettandola e utilizzandola.

Il collettivo celebra l’incompiuta in un film – centro

dell’intervento al Museo Nivola – che si sviluppa su due piani

narrativi paralleli: quello dell’incontro tra i personaggi all’interno

della finzione cinematografica, a tratti surreale e magica, in cui il

tempo sembra essersi fermato, e quello delle riprese sul set teatro di

questi incontri, che riporta a una realtà e a un presente in divenire.

Nel Palasport si muovono vari personaggi: il visionario guardiano di un

campeggio che ha scoperto come viaggiare nello spazio-tempo, una giovane

tiktoker persa tra i rovi, due turisti musicisti americani e un geometra

rabdomante, insieme ad altre comparse (i ragazzi del paese, un pastore,

le forze dell’ordine). Ogni personaggio incarna alcuni dei caratteri

descritti da Alterazioni Video nel Manifesto dell’Incompiuto: bellezza

e terribilità (la tiktoker e il guardiano), il passato impacciato e

corrotto che smarrisce la diritta via (il geometra rabdomante), il

pubblico che, come il coro nelle tragedie greche, diviene parte attiva

del processo di trasformazione del luogo (i turisti musicisti che

suonano tra le rovine), la comunità locale (i ragazzi del bar).

La porta d’ingresso del Palasport, unico spazio coperto del sito, che

i personaggi attraversano per viaggiare nello spazio-tempo, diventa la

soglia multidimensionale che collega tra loro i vari incompiuti sparsi

per l’Italia, come in un unico grande parco archeologico

dell’incompiuto, espressione del pensiero visionario e magico dei

progettisti.

Con questo film Alterazioni Video racconta l’Incompiuto attraverso una

nuova chiave interpretativa. Il fenomeno è esplorato nella sua

complessità per mezzo di una pluralità di registri, da quello epico

(le gesta eroiche della bella contro la bestia) a quello fiabesco (il

Palasport vuole diventare parco come il burattino aspira a diventare

bambino), a quello realistico-documentaristico (_the making of Palasport

Nuoro_).

Il linguaggio cinematografico mescola i classici (_La tempesta_ di

Shakespeare, con il Palasport/isola che trova il suo Calibano nella

figura del guardiano), il Pasolini tragicomico de _La Ricotta_ (i doppi

piani narrativi, la finzione e le riprese sul set reale, ma anche la

tiktoker che mangia le scorte di cibo del guardiano), il neorealismo

alla Youtube che incontra gli stereotipi dello spaghetti western e della

fantascienza.

Le sonorità ricavate dal ferro delle armature di cemento del Palasport

formano la colonna sonora del film, realizzata in collaborazione con

Travis McCoy Fuller e Rudi Fischerlehner.

Accompagna il progetto al Museo Nivola un’installazione realizzata da

Alterazioni Video nell’aeroporto di Olbia, visibile nell’area arrivi

fino al febbraio 2022.

Alterazioni Video

Alterazioni Video (Paololuca Barbieri Marchi, Alberto Caffarelli, Matteo

Erenbourg, Andrea Masu e Giacomo Porfiri) è un collettivo di artisti

nato a Milano nel 2004, un network internazionale autore di corto e

lungometraggi, video arte, installazioni, performance e, recentemente,

NFT. Il percorso di ricerca del gruppo è focalizzato sulla

disinformazione e il rapporto verità/rappresentazione,

legalità/illegalità, libertà/censura, in cui l’arte si intreccia

fortemente con l’attivismo politico. Presente alla 52a edizione della

Biennale di Venezia, alla Prague Biennale 4, a Manifesta 7, Alterazioni

Video espone in gallerie e istituzioni internazionali.

Museo Nivola

Il Museo Nivola di Orani (Nuoro), sito al centro di un parco nel cuore

della Sardegna, è dedicato all’opera di Costantino Nivola (Orani,

1911 – East Hampton, 1988), figura importante del contesto

internazionale incentrato sulla “sintesi delle arti”,

l’integrazione tra arti visive e architettura, e personaggio attivo

nel quadro degli scambi culturali tra Italia e Stati Uniti del secondo

Novecento. Il museo possiede una collezione permanente di circa trecento

sculture, dipinti e disegni di Nivola e organizza mostre temporanee

incentrate in prevalenza sul rapporto fra l’arte, l’architettura e

il paesaggio.

Sponsor istituzionale: Regione Autonoma della Sardegna

Main sponsor: Fondazione di Sardegna

Con il supporto di: Provincia di Nuoro

Fondazione Sardegna Film Commission

Con il patrocinio di: Comune di Nuoro

Crediti mostra:

Assistente curatore: Luca Cheri

Allestimento: Alessandro Floris

Realizzazione allestimento: Luca Pinna

Stampe: Sardigna Print

Ufficio stampa: Studio Esseci

Crediti film:

Interpreti: Ivan Flore, Ugne Gelgotaite, Filippo Anniballi

Musiche: Alterazioni Video in collaborazione con Travis McCoy Fuller e

Rudi Fischerlehner

Costumi: Silvio Betterelli

Location manager: Fabrizio Loddo

Ringraziamenti:

Maurizio Coccia e Roberto Follesa, direttori artistici del Contemporary

Festival di Arte e Avanguardia di Donori (Ca)

Alberto Varone, senior scientist e direttore del Comitato Scientifico

Chiara Manca, Mancaspazio, Nuoro

Ufficio Stampa: STUDIO ESSECI – Sergio Campagnolo

Fonte immagine in evidenza: https://studioesseci.net/wp-content/uploads/2021/10/2.jpg