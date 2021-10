Il Manifesto di Più Eco supera le 800 sottoscrizioni e 55 sigle confederate.

Continuano le sottoscrizioni da parte di singoli cittadini, movimenti, associazioni, sigle, comitati, liste civiche al nostro Manifesto politico dove sono enunciati gli obiettivi che intende portare avanti e la visione del mondo del movimento Più Eco-Ecologisti Confederati.

‘Piú Eco – Ecologisti Confederati’ è una confederazione di liberi cittadini, movimenti, associazioni, liste civiche, gruppi di ricerca, comitati di matrice ecologista, ambientalista, animalista, civica, democratica e sociale che si pone la salvaguardia della Terra e dei suoi esseri viventi, garantendo e favorendo una Società che abbia come Principi la Natura, l’Ecologia, l’Ambiente, il Lavoro, la Giustizia Sociale, Economica e Politica in alternativa al Modello Neoliberista. Ci poniamo come Rete Ecologista Civica Nazionale, trasversale, inclusiva e partecipativa di cittadini per il Bene Comune. Il nostro obiettivo è di unire a livello nazionale le varie realtà sparse sui territori senza far perdere l’individualità e le caratteristiche specifiche di ogni singola componente. Piú Eco – Ecologisti Confederati, inoltre, si sta operando, insieme al movimento ‘Alliance Ecologiste Indépendante’ (Francia) per la costruzione di una Rete Ecologista Civica Europea unita da valori comuni.

800 firmatari tra cui: Il Manifesto ha superato quotafirmatari tra cui:

Il Presidente nazionale di ‘Più Eco – Ecologisti Confederati’ e promotore della Confederazione Ecologista Vincenzo Galizia, il Senatore della Repubblica nella XV Legislatura ed ex assessore all’urbanistica del comune di Ferrara Fernando Rossi, il Presidente nazionale di ‘Socialismo Tricolore’ ed ex vice-Sindaco di Frosinone prof. Biagio Cacciola, l’attualmente vice-Presidente della Provincia di Frosinone Luigi Vacana, la deputata europea del Greens Party Rosa D’Amato, i tre candidati indipendenti alle passate elezioni Europee con la lista ‘Europa Verde’ prof. Mario Canino, prof.ssa Giuliana Farinaro e prof. Giuseppe Cuschera, la docente di Scienze Naturali e divulgatrice scientifica prof.ssa Linda Guerra, l’esperta in Geologia e Ambiente prof.ssa Eugenia Belluardo, i giornalisti Carlo Pompei, Andrea Turco, Federico Zamboni, Enzo Pianelli, Fabrizio Federici, Sandra Vezzani, Diego Infante, Luigi Mula, Alan David Scifo e Rossano Ercolini, l’archeologa Maria Lucia Guarneri, la dott.ssa Linda Bussotti di ‘EcoStudio’, il poeta e pittore Alberto Crapanzano, il biologo marino dott. Carmelo Isgrò, il responsabile museo dell’acqua di Scillato Stefano Lo Conti, il Vice-Presidente nazionale di Conflavoro dott. Giuseppe Pullara, il Geologo e Consigliere Nazionale CNG e EPAP dott. Antonio Alba, la Responsabile di Trento e Provincia di “OIPA ITALIA” (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) Ornella Dorigatti, il Consigliere della Provincia Autonoma di Trento e Presidente gruppo ‘Onda Civica Trentino’ Filippo Degasperi, il Consigliere comunale di Trento Andrea Maschio, la ex Consigliere regionale del Veneto e leader di ‘Veneto Ecologia Solidarietà’ Patrizia Bartelle, la dott.ssa Maria Elena Martinez, l’ex Sindaco di Bulzi Bainzu Gavino Piliu, la sociologa dott.ssa Antonella Vincenzi, la ricercatrice dott.ssa Cinzia Di Bari, l’editore Luigi Politano, il Direttore della sala stampa del sacro Convento di Assisi e Direttore della rivista ‘San Francesco, patrono d’Italia’ Padre Enzo Fortunato, il vescovo anglicano Luis Miguel Perea Castrillon, il disegnatore Lucio Filippucci, la naturopata e fotografa Salvina Favara, la Presidente ‘Fate gli gnomi’ Fiorenza Adriano, l’architetto e Vice-presidente ‘AIR Architetti in rete per il riequilibrio ambientale delle città’ Fulvio Ricci, la campionessa italiana di pallanuoto Simona Abbate, il direttore di ‘Simenza’ Paolo Caruso, la portavoce dell’associazione ‘Cunta e camina’ Federica Savarino, il portavoce di ‘Free Green Sicilia’ Alfio Lisi, il presidente dell’associazione ‘Sicilia Protagonista’ prof. Dario Strano, il presidente dell’A.I.Me.F. Paolo Zavarella e l’ambasciatrice A.I.Me.F. Brunella Bonetti, la scrittrice iraniana Mozhgan Moshtagh, la scrittrice e poetessa Vanessa Marta Zaccaria, l’artista francese conosciuta dalle nobili famiglie d’Europa Madame Catherine Dammeron, la regista e scrittrice italoaustraliana Lisa Maria Celeste Camillo, il videomaker e scrittore Stefano Caranti, la storica e critica d’arte Rosa Di Santo Iorio, la gallerista Daniela Accorsi, la vice-sindaco di Sclafani Bagni (PA) Maria Lucia Fatima Capuano, l’assessore Ambiente del comune di Niscemi (CL) Adelaide Conti, lo scrittore e blogger Marco Ianes, l’architetto Giuseppe Mangano, la biologa Rosangela Arcidiacono, la firma numero 600 della fotografa giramondo Arianna Di Romano, il Presidente Associazione Vegani Italiani Tony Curcio, la scrittrice Solange Hutter, il consulente Green Economy Gianpaolo Belmare, il Presidente del comitato “I Pastori della Costa” Alessandro Rutigliano, il Direttore del quotidiano Leccecronaca.it Giuseppe Puppo, il ricercatore in Ecologia Politica all’Università autonoma di Barcellona Riccardo Mastini, l’artista e pittrice greca Kristina Politidu,Ndunzi Judicaël dell’associazione tutela degli Alberi e la firma numero 800 è della siciliana Beatrice Feo Filangeri responsabile nazionale del dipartimento laboratorio ambiente IDV.