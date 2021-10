Il coro Montalbo di Siniscola si esibisce in Toscana

Domenica 31 ottobre 2021 e lunedì 01 Novembre 2021, il coro Montalbo di Siniscola, sarà ospite rispettivamente del Circolo di Siena Peppino Mereu e del Circolo di Firenze ACSIT.

Domenica 31 ottobre il coro si esibirà a Siena, nel concerto di musica sacra in Limba Sarda “Unu cantu a s’arveschita”, nella chiesa di San Pietro alla Magione, in via di Camollia.

Lunedì 01 Novembre, a Firenze, animerà la Santa Messa delle ore 10.30, con canti sacri in Limba Sarda nella Parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore, celebrata dal Don Gianluca Pitzolu di Nuoro.