Il 10 ottobre anche Cagliari celebra la XXII giornata europea della cultura ebraica.

Appuntamento in castello con l’associazione Chenabura per una visita guidata nel cuore dell’antica Giuderia, tappa al piccolo museo ebraico, incontri e seminari al Palazzo di Città in occasione della mostra su Eva Fisher.

L’associazione Chenabura-Sardos Pro Israele organizza anche quest’anno una serie di appuntamenti per celebrare la giornata della cultura ebraica che si tiene in tutta Europa, giunta ormai alla sua XXII edizione, coordinata dalla AEPJ European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture e promossa dal Consiglio d’Europa e dall’UCEI l’Unione delle Comunità ebraiche italiane.

L’Associazione Chenàbura-Sardos pro Israele, componente della Federazione Italiana delle Associazioni Italia-Israele, ha previsto diversi appuntamenti: un percorso guidato a cura di Me and Sardinia con tappa finale nel Piccolo Museo di Cultura Ebraica in allestimento col contributo del Comune di Cagliari, un successivo tour alla mostra antologica dell’artista Eva Fischer voluta dal Comune di Cagliari su suggerimento dell’Associazione Chenabura, presente dal 20 maggio al 17 ottobre 2021 nella prestigiosa sede del Palazzo di Città e dove ci terrà un incontro con I curator dell’esposizione e il saluto delle autorità.

L’associazione Chenabura attiva dal 2011 è impegnata quest’anno nella rinascita culturale e turistica dell’antica Giuderia. Tra i progetti accolti e finanziati dal Comune di Cagliari anche l’allestimento di un piccolo Museo ebraico che raccoglierà alcuni simboli più significativi della cultura religiosa, embrione di un futuro centro culturale più ampio capace di riscattare la storia della comunità ebraica vissuta all’interno delle cinta murarie di Catello.

Di seguito il dettaglio degli appuntamenti

IL TOUR IN BREVE

Prima che il Decreto di Granada del 1492 ne cancellasse ogni traccia materiale, a Cagliari esisteva una fiorente comunità di ebrei appartenenti ad ogni ceto sociale e residenti nella Giuderia.

Pienamente integrati nel tessuto economico e sociale cittadino, gli ebrei contribuirono notevolmente all’arricchimento culturale dell’isola.

Con l’arrivo dei Re Cattolici e la conseguente impostazione di una politica repressiva, volta a limitare il loro peso politico e sociale nei territori del neo-costituito Regno di Spagna, anche gli ebrei del Regno di Sardegna allora componente della Corona d’Aragona, furono costretti a convertirsi o lasciare per sempre quelle terre che fin allora avevano abitato.

Il percorso vuole raccontare la storia della comunità ebraica di Cagliari attraverso i luoghi che in passato sono stati al centro della vita sociale, politica e culturale dell’antica Giuderia.

PROGRAMMA:

MATTINA

Domenica 10 Ottobre 2021

Ore 10:00

Partenza in Piazzetta Aquilino Cannas, visita guidata dell’antica Giuderia cagliaritana

Ore 11:00

Arrivo nella Sede dell’Associazione Chènabura e visita guidata del Piccolo Museo di Cultura Ebraica.

Ore 12:00

Arrivo all’Ex Palazzo di Città e visita guidata alla mostra “ Si aspetta la luna. Dialoghi fra i colori di Eva Fischer ” con i curatori Alan David Baumann ed Efisio Carbone. Seguono presentazione di un’anteprima del catalogo e saluti delle Autorità presenti.

POMERIGGIO

Ore 16:00

Con partenza da Piazza Palazzo. Arrivo all’Ex Palazzo di Città e visita guidata alla mostra “ Si aspetta la luna. Dialoghi fra i colori di Eva Fischer ” con i curatori Alan David Baumann ed Efisio Carbone. Seguono presentazione di un’anteprima del catalogo e saluti delle Autorità presenti.

Ore 17:00

Arrivo nella Sede dell’Associazione Chenàbura e visita guidata del Piccolo Museo di Cultura Ebraica.

Ore 18:00

Visita guidata dell’antica Giuderia cagliaritana.

Il Piccolo Museo di Cultura Ebraica verrà descritto da componenti del Nucleo di Comunità ebraica di Cagliari.

La partecipazione è gratuita con prenotazione ed è richiesto il Green Pass.

