Iglesias: 500mila euro per la nuova stazione del Corpo Forestale

Michele Ennas, Consigliere Regionale Gruppo Lega Salvini Sardegna, parla della riqualificazione dell’ostello della gioventù di Iglesias, per cui sono stati stanziati 500.000 euro.

“Lo scopo del finanziamento è la trasformazione dell’ex ostello in stazione del Corpo Forestale e sede locale della Protezione Civile”

“Attualmente, la sede di via Canepa adibita a stazione del CFVA, è inadeguata sia per dimensioni che per ragioni di sicurezza degli agenti. Riteniamo assolutamente indispensabile si intervenga a favore di due organismi che svolgono dei servizi insostituibili per i cittadini e l’ambiente circostante. L’ostello di Iglesias rappresenta un’incompiuta a cui deve essere dato valore e prospettiva al servizio del territorio. E’ stato redatto uno studio di fattibilità che contempla i lavori occorrenti, comprensivi di elisuperficie, considerata anche la necessità di una nuova locazione rispetto alla base di Marganai, hangar e locali di pertinenza con i relativi costi stimati in circa 4 milioni di euro. Le risorse stanziate in questa manovra sono un primo passo importante e decisivo per l’avvio di questo importante progetto e per l’adeguamento dei locali. Da ora in avanti si lavorerà in questo senso sinergicamente con gli assessorati regionali competenti, la presidenza della regione, il corpo forestale, la protezione civile e la stessa amministrazione comunale per chiudere la partita per un’opera che darà un grande servizio a tutto il territorio”- conclude Ennas.