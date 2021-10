Articolo a cura di Rosy Massa, della Redazione di Oristano di Sardegna Reporter

Ieri inaugurazione del Koky Nails & Beauty di Oristano. In effetti si tratta di un cambio gestione da parte di Sara Paulesu, che ha rilevato la vecchia gestione del Pics Nails di corso Umberto I, 45 ad Oristano.

Inaugurato ad Ottobre del 2012, il Salone Ricostruzione Unghie Oristano Pics Nails, è stata una vera novità per la città e il suo territorio, distinguendosi in breve tempo per la professionalità della titolare.

Il Centro, nato per offrire a tutte le donne un vero e proprio mondo parallelo, dove rilassarsi e coccolarsi, prendendosi cura di se, ha cambiato nome e gestione, oggi si chiama Koky Nails & Beauty e ad occuparsene sarà Sarà, che si affiderà alla sua proverbiale professionalità e preparazione.

Il tutto in un ambiente molto raffinato, dove convivono la qualità dei servizi e dei prodotti, oltre alla disponibilità dello staff, molto preparato e cordiale.

Sarà, da buona imprenditrice, esperta, coraggiosa, intelligente e brava, intende portare avanti l’attività con continuità, senza far sfigurare la vecchia gestione e ieri all’inaugurazione, c’è stata una grande folla di vecchi e nuovi clienti.

“La vasta gamma di prodotti e servizi offerti nel nuovo Koky Nails & Beauty di Oristano – ha sottolineato Sara – riuscirà ad accontentare ogni tipologia di cliente, offrendo sempre la sicurezza di trovare ciò che fa per i clienti vecchi e nuovi”.

