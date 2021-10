IDD, nuove cariche per i Municipi romani

Continua a delinearsi il nuovo organigramma provinciale del movimento presieduto dal noto giornalista romano Antonello De Pierro con nuovi incarichi assegnati del Segretario Provinciale Romano Carlo Spinelli.

Roma 28 ottobre 2021: Nuovi incarichi all’interno del movimento politico Italia dei diritti che riguardano alcuni Municipi romani; per il X Municipio di Roma Capitale ( Ostia, Acilia, Casal Palocco, Infernetto ecc. ) nominati vice responsabili Aurelio Tartaglia militante di lungo corso nel movimento e Pino Santilli che andranno a coadiuvare il lavoro della responsabile che da tempo è Paola Torbidoni.

Il IV Municipio di Roma Capitale ( Casal Bertone, Casal Bruciato, San Basilio, Pietralata ecc. ) invece avrà come nuova responsabile per l’Italia dei Diritti Azzurra Laquatra che ricoprirà anche il ruolo di vice responsabile provinciale alle Politiche dell’Handicap all’interno del movimento dell’IDD.

“Con questi incarichi – interviene in Segretario Provinciale Romano del movimento Carlo Spinelli – assegnati direttamente dal sottoscritto dopo un consulto con il Presidente Antonello De Pierro, intendiamo intensificare il nostro lavoro sul territorio cercando di essere maggiormente presenti tra la gente per ascoltare dalla viva voce dei residenti i problemi che giornalmente li attanagliano e che si vivono nei quartieri della capitale molto spesso trascurati dall’Amminmistrazione cittadina.

L’astensione al voto che si è verificata nell’ultima tornata elettorale – prosegue Spinelli – mette in luce la disaffezione del cittadino verso una politica che si svolge sempre più all’interno del palazzo e lontana dalle esigenze dei cittadini. Italia dei Diritti invece vuole essere presente tra la gente e il nostro lavoro laddove figuriamo all’interno dei consigli comunali anche in minoranza dimostra quanto il nostro impegno stia pagando ricevendo sempre più consensi che ci danno la forza di andare avanti nonostante qualcuno ci veda come un ostacolo e tenti di screditarci senza però riuscirci in quanto il nostro modo di fare politica e la nostra trasparenza sono si un ostacolo ma per tutti coloro che vogliono anteporre i propri interessi a quelli della comunità.

Con questi nuovi incarichi, e con il nuovo organigramma che si sta materializzando in questi giorni e che si comporrà di persone altamente qualificate e molto attive sui territori, vogliamo essere un punto di riferimento proprio per quei cittadini che non si riconoscono più in questo modo di fare politica e che, pur di non dare il proprio consenso a chi non lo merita, viene meno ad un diritto/dovere importante come quello del voto. Italia dei Diritti è presente – conclude Carlo Spinelli – come alternativa vera, oserei dire unica, ad un sistema politico ormai superato fatto di urla, incoerenza e personalismi che nulla hanno a che vedere con quelli che sono i problemi reali della gente”.