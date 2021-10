I 20 Paesi che più utilizzano le criptovalute | Classifica 2021

Quali sono i 20 Paesi nel Mondo che più utilizzano le criptovalute nel 2021? Vediamoli insieme con la classifica di Chainalysis.



È risaputo che le criptovalute stanno crescendo in popolarità di anno in anno, e il valore in costante aumento del bitcoin ne è una chiara testimonianza. Man mano che la nostra vita quotidiana e le transazioni commerciali passano a un modello digitale, ci aspettiamo anche che i pagamenti e il commercio siano sempre più effettuati con valuta virtuale, dicono gli esperti di Paybis.

Secondo i recenti risultati dello studio condotto da Chainalysis, Vietnam, India e Pakistan sono alle prime posizioni del Global Crypto Adoption Index per il secondo anno consecutivo. L’indice ha valutato 154 nazioni in base all’attività di scambio peer-to-peer e ha classificato le prime 20 nazioni fornendo una valutazione imparziale del fatto che i paesi abbiano abbracciato pienamente la criptovaluta. Piuttosto che sulle operazioni di trading di criptovalute e speculazioni, si concentra su casi d’uso relativi a transazioni personali e aziendali (come ad esempio, comprare e acquistare bitcoin), nonché sul risparmio di un singolo individuo.

La classifica delle prime 20 nazioni per utilizzo di criptovaluta è dominata da economie in via di sviluppo, come Togo, Colombia e Afghanistan. Gli Stati Uniti sono scesi dal sesto all’ottavo posto rispetto all’anno precedente, mentre la Cina, che questa primavera ha vietato la criptovaluta, è passato dal quarto al tredicesimo gradino.

Vediamo più nel dettaglio quali sono i 20 Paesi che più utilizzano le criptovalute nel 2021.

Top 20 Paesi per utilizzo di criptovalute

Vietnam India Pakistan Ucraina Kenya Nigeria Venezuela Stati Uniti d’America Togo Argentina Colombia Tailandia Cina Brasile Filippine Sud Africa Ghana Federazione Russa Tanzania Afghanistan

Secondo le statistiche, l’uso globale di criptovalute è aumentato di oltre l’880% nell’ultimo anno e comprare bitcoin con carta di credito è l’azione più effettuata per investire in criptovalute. Per la prima volta in un anno, Cina e Stati Uniti sono scesi di posizione in classifica. Nelle prossime settimane, l’indice globale di adozione delle criptovalute sarà accompagnato da un indice DeFi e da una serie di studi sull’adozione delle criptovalute geo-specifici.

L’Asia sta aprendo la strada all’adozione della criptovaluta bitcoin nel commercio al dettaglio, con i sistemi monetari virtuali che guidano il maggior sviluppo in Paesi come il Vietnam, l’India e il Pakistan. Il numero di individui che ricorrono alle valute virtuali per salvaguardare i propri beni e tenere testa all’aumento dei prezzi ha alimentato la crescita delle monete virtuali nei paesi in via di sviluppo.

I mercati emergenti in Asia e Africa, per esempio Tanzania, Togo, Afghanistan e Filippine, hanno dominato le prime 20 posizioni. Gli investitori istituzionali hanno guidato la maggiore adozione in economie più consolidate come il Nord America, l’Europa occidentale e l’Asia orientale.

Cos’è Chainalysis?

Chainalysis è una piattaforma di dati per indagini, conformità e ricerche di mercato. È supportato da Accel, Addition, Benchmark, Coatue, Paradigm, Ribbit e altre importanti società di capitali per incoraggiare l’indipendenza finanziaria con meno rischi. Oltre 60 paesi forniscono dati, software, servizi e ricerche ad agenzie governative, borse, istituzioni finanziarie, assicurazioni e società di sicurezza informatica.

Secondo una ricerca di Chainalysis, il numero di individui che utilizzano scambi peer-to-peer in Kenya, Nigeria, Vietnam e Venezuela, per la scelta di quale criptovaluta comprare, è raddoppiato nell’ultimo anno. Molti locali e attività utilizzano le valute virtuali in quanto non hanno possibilità di accedere agli scambi centralizzati. Allo stesso modo, molti cittadini le utilizzano per proteggere i propri risparmi dal deprezzamento della valuta ordinaria e per condurre transazioni commerciali.

Il trading crypto P2P, unito alle strategie di trading di criptovalute, rappresenta la maggior parte di tutta l’attività di bitcoin, ma non è registrato sulle blockchain. Per questo, lo studio di Chainalysis ha dato la priorità alle nazioni con un minor potere d’acquisto pro capite e un minor numero di utenti di Internet, classificandole in base al volume degli scambi sul mercato P2P.

In un nuovo indice di adozione di monete virtuali in tutto il mondo, Afghanistan, Cuba e Iran sono i paesi ai primi posti della classifica. Alcuni esperti prevedono che i paesi sanzionati, come Cuba, saranno sottovalutati all’interno delle prossime indagini perché le transazioni sono più difficili da tracciare.

Argentina e Brasile sono le nazioni dell’America Latina in cui i protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) sono più spesso utilizzati. I due paesi sudamericani sono stati classificati rispettivamente alla posizione 16 e 17, dietro a Stati Uniti, Vietnam e Thailandia nella classifica internazionale. Ciò potrebbe implicare che l’accettazione delle criptovalute ai livelli economici più bassi sia dovuta al desiderio di evitare l’inflazione o di trasferire più facilmente le rimesse.