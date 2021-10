HP Sport RRT a Modena per la finale di Coppa Italia con De Rosa-Anastasia (Clio S1600)

Si avvicina la Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia 2021 in programma al rally di

Modena di fine ottobre, e con essa i primi piloti ad essere ammessi al gran finale della

Coppa Rally Zona. L’ultimo atto della Settima Zona (Rally Cassino-Pico) ha visto

emergere il portacolori di HP Sport RRT Massimo De Rosa su Clio S1600 di MotulTeach

con cui aveva esordito ad inizio stagione con l’obiettivo di ben figurare nella

combattutissima Settima Zona e ‘staccare’ così il biglietto per Modena.

De Rosa entusiasta del risultato ottenuto: Al rientro dopo una lunga pausa sportiva, ho

definito con la struttura che mi segue, un programma che mi ha permesso di finalizzare

un obiettivo inseguito da tempo. L’aver vinto il titolo nell’ agguerrita Super 1600 alla prima

uscita mi riempie di gioia. Un grazie a chi ha permesso tutto questo, in primis l’amico

Antonio (navigatore ndr), alle aziende che ci hanno sostenuto, team MotulTech e

ovviamente HP Sport RRT per la gestione dell’intero programma sportivo”.

Il driver pugliese con il secondo posto ottenuto nella gara del Basso Lazio ha infatti vinto il

titolo della Classe S1600 di Zona in coppia con il fido Antonio Anastasia, iniziando così la

marcia di avvicinamento all’appuntamento modenese. C’è grande entusiasmo in casa del

sodalizio laziale per il risultato di De Rosa: “L’aver contribuito a portare al primo tentativo

Massimo De Rosa alla finale della Coppa Italia di Modena e per noi una grande

soddisfazione.

Ora però dobbiamo concentrarci sulla gara modenese che si preannuncia

difficile e molto combattuta, sia per le prove speciali che per il valore degli avversari. Il

Rally di Modena, sarà per la nostra struttura un momento importante di una stagione

sportiva che ci ha visti grandi protagonisti, nei prossimi giorni contiamo di ufficializzare la

qualificazione di altri equipaggi”.