Grande successo per l’anteprima del film “Medium”

Sala gremita a Roma al Cinema Adriano per la presentazione del film “Medium”. Il film, che ha segnato il debutto dietro la macchina da presa di Massimo Paolucci, vede protagonista Emilio Franchini, ex calciatore e pugile che si appresta ora a diventare una nuova promessa per il cinema italiano.

Completano il cast Tony Sperandeo, Martina Marotta, Bruno Bilotta, Barbara Bacci, Francesco Maria Dominedò, Pierfrancesco Ceccanei, Martina Angelucci e Dafne Barbieri, quasi al completo per una premiere da grandi occasioni. Oltre al cast, erano presenti i produttori Giovanni Franchini e Daniele Gramiccia per Emy Productions .

E poi numerosi volti noti del mondo dello spettacolo che hanno sfilato sul red carpet allestito per l’occasione.

Tra i presenti: Alessandro Cosentini, Demetra Hampton, Gaia Zucchi , Cristina Moglia, Ornella Giusto dal Paradiso delle Signore, Emanuela Tittocchia, Vincenzo Bocciarelli, Milena Miconi, Jane Alexander, Edoardo Velo, Gianluca Ramazzotti , Niccolò Centioni, Garrison Rochelle, Maura Paparo, Valentina Spampinato e ancora Gennaro Cassini , Daniele Pompili , Nadia Bengala, Sara Tommasi, Maria Monsè.