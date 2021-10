Grande successo per il Formula Kite World Championship

I nuovi campioni del mondo di Kiteboard sono Daniela Moroz e Theo de Ramecourt, due ori che vanno a Stati Uniti e Francia.

Il podio maschile parla italiano, il giovanissimo Riccardo Pianosi sale sul terzo gradino, medaglia d’argento per Axel Mazella.

Tra le donne, dietro la Moroz si piazzano l’inglese Ellie Aldridge e la francese Lauriane Nolot.

Il Golfo di Oristano si conferma uno degli spot più belli al mondo per la pratica di questo sport, a dirlo sono i professionisti che girano il mondo a bordo delle tavole, trascinate dai venti. Durante l’ultima giornata di regate il campo gara è stato spostato diverse volte a causa della variazione del vento di maestrale, i kiters hanno svolto le loro competizioni a poche centinaia di metri dalla spiaggia e per gli spettatori si è trattato di un vero e proprio spettacolo. Sono state 83 le partenze registrate durante le due giornate finali del Formula Kite World Championship 2021.

Da Torre Grande la grande famiglia del Formula Kite World Championship si sposterà nelle Isole Canarie per la finalissima, che si disputerà a novembre.

In Sardegna, nel Golfo di Oristano, le regate si sono disputate secondo il format che verrà utilizzato alle Olimpiadi di Parigi 2024, nelle acque di Marsiglia.

La diretta mondiale è stata seguita da migliaia di persone in tutto il mondo, le splendide immagini dal drone hanno ripreso le acque del Golfo, il litorale di Oristano e il suggestivo promontorio di San Giovanni di Sinis.

Sebastiano Cau, presidente ASD Eolo Beach Sports. “La nostra associazione è onorata di aver organizzato ed ospitato il Formula Kite World Championship che premia l’attività quasi trentennale dei nostri tesserati e collaboratori. Sono orgoglioso del lavoro svolto, del risultato ottenuto e auguro agli atleti provenienti da tutte le nazioni di raggiungere il grande obiettivo delle Olimpiadi.”

Eddy Piana, organizzatore OWC. “Siamo felicissimi per questo mondiale appena concluso, siamo orgogliosi ed entusiasti per aver fatto conoscere Oristano al resto del mondo. Molti atleti hanno apprezzato il nostro mare e le condizioni ideali per praticare il kite, probabilmente in tanti potrebbero scegliere Torre Grande per gli allenamenti invernali. Si lavora già all’edizione dell’Open Water Challenge 2022 e proseguiremo il nostro lavoro in acqua e nelle diverse attività in spiaggia ed in mare che ospitiamo da Eolo. Ringrazio tutto il team di lavoro che in questi mesi ed in questi giorni ha lavorato senza sosta alla realizzazione di questo importante traguardo mondiale”.

Mirco Babini Presidente della Federazione Internazionale del Kiteboarding IKA e Presidente di CKWI (Classe Nazionale di Kiteboarding e Wingfoil). “Un’enorme emozione vedere terminare con una giornata entusiasmante questo primo mondiale di Formula Kite, molte sorprese e altrettante conferme tra gli atleti campioni che vedremo lottare fino alle Olimpiadi 2024. Non avremmo potuto chiedere di meglio per questo primo grande evento al mondo con il format olimpico.”

Sergio Cantagalli, direttore sportivo OWC. “Momenti emozionanti, penso si sia scritto un capitolo di storia oggi a Torre Grande, nel Golfo di Oristano forse uno degli eventi più importanti del kiteboarding e del sailing internazionale. Appagati pienamente dello sforzo per rendere tutto questo possibile, felici di aver portato a termine il programma di gare con tempestività e professionalità, anche grazie alle condizioni meteorologiche che caratterizzano da sempre lo stesso golfo e le coste del Sinis. Pronti per affrontare una prossima sfida con OWC 2022.”

